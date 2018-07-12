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Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ sorununu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ sorununu görüştü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen görüşmede (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de yer aldı. Görüşmenin, Ermenistan ve Azerbaycan'daki seçimlerden bu yana taraflar arasındaki ilk üst düzey toplantı olması dikkati çekti.

Durumla ilgili görüş alışverişinde bulunan bakanlar, müzakerelere yeniden başlamak için bir sonraki adımları ve parametreleri ele aldı. Taraflar, muhtemel güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere gelecekteki toplantılar için çeşitli konuları değerlendirdi.

Taraflara gerilimin azaltılması gerektiği yönünde çağrıda bulunan eş başkanlar ise, sorunun Helsinki Nihai Senedi'nin ilkeleri temelinde barışçıl yolla çözülmesi için yardımcı olmaya kararlı olduklarını yineledi.

Bakanlar, eş başkanların aracılığıyla yakın gelecekte tekrar bir araya gelme konusunda mutabakat sağladı.

- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı ve Ermeniler 1991'de başlattıkları saldırılarla Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, bir milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Taraflar, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda taraflar sayısı binleri bulan askerini kaybetti.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 26 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov Dağlık Karabağ sorunu Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan

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