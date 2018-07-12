Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ sorununu görüştü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen görüşmede (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de yer aldı. Görüşmenin, Ermenistan ve Azerbaycan'daki seçimlerden bu yana taraflar arasındaki ilk üst düzey toplantı olması dikkati çekti.

Durumla ilgili görüş alışverişinde bulunan bakanlar, müzakerelere yeniden başlamak için bir sonraki adımları ve parametreleri ele aldı. Taraflar, muhtemel güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere gelecekteki toplantılar için çeşitli konuları değerlendirdi.

Taraflara gerilimin azaltılması gerektiği yönünde çağrıda bulunan eş başkanlar ise, sorunun Helsinki Nihai Senedi'nin ilkeleri temelinde barışçıl yolla çözülmesi için yardımcı olmaya kararlı olduklarını yineledi.