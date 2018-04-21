HABER

Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, başkent Bakü'de adına düzenlenen futbol turnuvasının finalini izledi - Fikret Orman: "(Derbi maçta yaşananlar) Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi FETÖ'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı"

BAKÜ (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide yaşananların ilk olmadığını belirterek, 2013 yılındaki Galatasaray derbisinde de büyük bir kumpas olduğunu savundu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, adına düzenlenen futbol turnuvasının finalini izleyen Orman, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Orman, "Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi FETÖ'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı." ifadelerini kullandı.

Talimata göre herhangi bir kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe verdiğini kaydeden Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun benzerini Olympique Lyon maçında da yaşadık. Lyon'da, Beşiktaş'ın getirdiği seyirciler değil, Lyon'un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. Bunun adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması başka bir şey. İlk günden beri bu, Fenerbahçe yöneticilerinin ve Fenerbahçe camiasının suçudur, demiyorum. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür."

- Orman ve Güneş'e büyük destek

1903 Karakartallar Derneği ve Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneğinin ortaklaşa düzenlendiği turnuvayı izleyen taraftarlar, Beşiktaş, Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu.

"En büyük başkan bizim başkan", "Başkan, takımı Bakü'ye getir" tezahüratlarının yapıldığı karşılaşmada, Şenol Güneş için "Beşiktaş için akıttığın terin de kanın da onurumuzdur." pankartı açıldı.

Orman, maç öncesinde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye'nin bayraklarında ay-yıldız bulunduğunu, Türkiye'yi de ay-yıldızla temsil eden tek takımın Beşiktaş olduğunu söyledi.

Bu nedenle aynı zamanda Azerbaycan'ı da temsil ettiklerini düşündüklerini belirten Orman, "Dünyada 100 milyon taraftarın üzerine çıkma hedefimiz var. Azerbaycan da çok önem verdiğimiz bir yer. Burada her geçen gün büyüyoruz." diye konuştu.

Orman, bu sene Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Allah nasip ederse eylül ayında takımı Bakü'ye getireceğiz. Yaz aylarında da Bakü'de Kartal Yuvası mağazası açacağız. Dostumuz olan Azerbaycan'da Beşiktaş olarak daha da büyümek istiyoruz. Buradaki tek kayıtlı, resmi dernek bizim derneğimiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği, finalde Keşle Futbol Kulübünü 4-0 yenerken, şampiyon takımın kupasını ve futbolcuların madalyalarını Fikret Orman takdim etti.

Taraftar ve sporcular, maç sonrasında büyük ilgi gösterdikleri Orman'dan imza aldı ve kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Fikret Orman, karşılaşmayı izleyen Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve eşi Meltem Özoral'a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş formaları hediye etti.

Önce tokalaştı sonra vurdu!Önce tokalaştı sonra vurdu!
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklamasıSelahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1903 Karakartallar Derneği Azerbaycan Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Fikret Orman Şenol Güneş

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.