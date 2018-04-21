Azerbaycan'da Beşiktaş coşkusu

BAKÜ (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide yaşananların ilk olmadığını belirterek, 2013 yılındaki Galatasaray derbisinde de büyük bir kumpas olduğunu savundu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, adına düzenlenen futbol turnuvasının finalini izleyen Orman, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Orman, "Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi FETÖ'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı." ifadelerini kullandı. Talimata göre herhangi bir kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe verdiğini kaydeden Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun benzerini Olympique Lyon maçında da yaşadık. Lyon'da, Beşiktaş'ın getirdiği seyirciler değil, Lyon'un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. Bunun adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması başka bir şey. İlk günden beri bu, Fenerbahçe yöneticilerinin ve Fenerbahçe camiasının suçudur, demiyorum. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür." - Orman ve Güneş'e büyük destek 1903 Karakartallar Derneği ve Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneğinin ortaklaşa düzenlendiği turnuvayı izleyen taraftarlar, Beşiktaş, Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. "En büyük başkan bizim başkan", "Başkan, takımı Bakü'ye getir" tezahüratlarının yapıldığı karşılaşmada, Şenol Güneş için "Beşiktaş için akıttığın terin de kanın da onurumuzdur." pankartı açıldı. Orman, maç öncesinde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye'nin bayraklarında ay-yıldız bulunduğunu, Türkiye'yi de ay-yıldızla temsil eden tek takımın Beşiktaş olduğunu söyledi.