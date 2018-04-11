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Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

İlham Aliyev'i destekleyenler sokaklarda kutlama yaptı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'daki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklanan ilk sandık çıkış anketlerinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önde olması, taraftarlarınca kutlanmaya başlandı.

İktidar Partisi Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) üye ve sempatizanı yüzlerce Azerbaycanlı, YAP genel merkezi önünde toplandı.

Coşkulu kalabalık, Azerbaycan ve YAP bayraklarıyla parti merkezi önündeki Sahil Parkı'nda Aliyev lehine sloganlar atarak sevinç gösterisi yaptı.

Partililerin sevinç gösterileri devam ederken Sahil Parkı'nda kurulan büyük sahnede ülkenin tanınmış ses sanatçıları şarkılar söyledi.

Merkezi Seçim Kurulundan henüz resmi açıklama yapılmasa da çeşitli şirketlerin sandık çıkış anketlerine göre İlham Aliyev oyların yüzde 80'inden fazlasını alarak seçimi kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
İlham Aliyev sandık çıkış anketleri Yeni Azerbaycan Partisi

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