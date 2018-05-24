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Azerbaycan'da cumhuriyetin 100. yıl dönümü affı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 634 mahkumu affetti - Affedilenler arasında 3 Türk vatandaşı da var

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan cumhuriyetinin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 634 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, cumhuriyetin kuruluşunun Azerbaycan tarihinde önemli bir olay olduğunu, dolayısıyla anayasanın ilgili maddeleri esasında af kararını imzaladığını kaydetti.

Aliyev, affettiği kişilerin toplumla bütünleşerek Azerbaycan'ın gelişimi için faaliyette bulunacaklarına inandığını belirtti.

Genelgede, aralarında Gürcistan, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, İran, Ukrayna, Özbekistan, Kamerun, Bangladeş, Çin, Hindistan ve Afganistan gibi ülkelerden yabancı mahkumların da bulunduğu 634 kişinin ismine yer verildi.

Bayram Akyel (58), Mert Küçük (23) ve Ali Yılan (47) adlı Türk vatandaşlarının da affedilenler arasında olduğu ve genelgede ismi geçen mahkumların kısa sürede salıverileceği açıklandı.

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