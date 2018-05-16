Azerbaycan'da kayıp dağcıların cesedine 144 gün sonra ulaşıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, zirve yürüyüşü gerçekleştirirken çığ altında kaldıkları tahmin edilen 3 dağcının cesedi 144 gün sonra bulundu.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Aralık 2017'de Guba ilinin Hınalık köyü kırsalından Tufandağ zirvesine yürüyüşe çıkan ve 24 Aralık'ta kendileri ile irtibat kesilen dağcılar Babur Hüseynov, Namin Bünyatzade ve Feride Cebrayılzade'nin cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.
İrtibat kesildikten sonra çığ altında kaldıkları tahmin edilen dağcılara, kötü hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşılamamıştı.
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