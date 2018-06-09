HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Azerbaycan'da MÜSİAD iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 01:58 | Son Güncelleme

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral: -"Bakü"ye gelip Azerbaycan için canını kaydeden Kafkas İslam Ordusu'nun torunları olarak onlara minnet borcumuz var. Türkiye ile Azerbaycan'ı her alanda daha yakın hale getirmek şehitlerimize borcumuzdur" -MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: -"Çin"e kadar uzanan demiryolu, ticareti canlandıracaktır. Başta Azerbaycan olmak üzere bölge ülkeleri kazanacaktır, Gelecek programlarını bu yönde yapıyoruz. Teşkilat yapılanmamızı İpek Yolu üzerindeki ülkeleri önceleyecek şekilde yapıyoruz."

BAKÜ ( AA) - Azerbaycan'daki Türk ve Azerbaycanlı iş adamları, MÜSİAD Azerbaycan'ın iftarında bir araya geldi.

MÜSİAD Azerbaycan Şubesinin düzenlediği iftara, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Azerbaycan'da çalışan iş adamları ile Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Özoral, iftarda yaptığı konuşmada, dünyada bölünmelerin, savaşların, katliamların yaşandığına dikkati çekerek, "İhtiyacımız olan barıştır, herkesi olduğu gibi kabul edip saygı göstermektir" dedi.

Bu yıl Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlandığını hatırlatan Özoral, "Bu yıl Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye gelişinin de 100, yılıdır. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü"ye gelip Azerbaycan için canını kaydedenlerin torunları olarak onlara minnet borcumuz var. Türkiye ile Azerbaycan'ı her alanda daha yakın hale getirmek şehitlerimize borcumuzdur" ifadeleri kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin her geçen gün temsilcilik sayısını artırdığına belirterek, "Para kazanmaktan, sermaye artırmaktan daha önemli işlerimiz var. Erdemli ve insani değerleri yükseltmek için çalışıyoruz. Helal lokma her şeyin üzerindedir." dedi.

Çocuklukta öğrendikleri Azerbaycan sevgisini şimdi gençlere de aşıladıklarını ifade eden Kaan, Türkiye ile Azerbaycan'ın her geçen gün gelişen bir ilişkisi bulunduğunu söyledi.

Tarihi İpek Yolunun yeniden canlandırılması projesinin güzergahtaki ülkeler için şans olduğunu dile getiren Kaan, "Çin"e kadar uzanan demiryolu, ticareti canlandıracaktır. Başta Azerbaycan olmak üzere bölge ülkeleri kazanacaktır, Gelecek programlarını bu yönde yapıyoruz. Teşkilat yapılanmamızı İpek Yolu üzerindeki ülkeleri önceleyecek şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Kadim dostluğun ticarette de kendisini gösterdiğini kaydeden Kaan, Türk ve Azerbaycanlı iş adamları olarak sermaye artırmaktan ziyade ülkelerimize katkı sağlamayı amaçlamalıyız" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Abdurrahman Uzun da ilkeli ve değer esaslı iş adamlarını adil, dünya ölçüsüyle yenilikçi bir ortamda buluşturmak, kardeşlik bilincini ortaklık kültürüyle birleştirerek küresel ekonominin etkin oyuncuları arasına girmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Bakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılışBakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılış
Bakan Soylu'dan Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretiBakan Soylu'dan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral iftar MÜSİAD MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

En Çok Okunan Haberler

Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...

Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.