Azerbaycan'da MÜSİAD iftarı

BAKÜ ( AA) - Azerbaycan'daki Türk ve Azerbaycanlı iş adamları, MÜSİAD Azerbaycan'ın iftarında bir araya geldi.

MÜSİAD Azerbaycan Şubesinin düzenlediği iftara, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Azerbaycan'da çalışan iş adamları ile Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Özoral, iftarda yaptığı konuşmada, dünyada bölünmelerin, savaşların, katliamların yaşandığına dikkati çekerek, "İhtiyacımız olan barıştır, herkesi olduğu gibi kabul edip saygı göstermektir" dedi.

Bu yıl Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlandığını hatırlatan Özoral, "Bu yıl Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye gelişinin de 100, yılıdır. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü"ye gelip Azerbaycan için canını kaydedenlerin torunları olarak onlara minnet borcumuz var. Türkiye ile Azerbaycan'ı her alanda daha yakın hale getirmek şehitlerimize borcumuzdur" ifadeleri kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin her geçen gün temsilcilik sayısını artırdığına belirterek, "Para kazanmaktan, sermaye artırmaktan daha önemli işlerimiz var. Erdemli ve insani değerleri yükseltmek için çalışıyoruz. Helal lokma her şeyin üzerindedir." dedi.