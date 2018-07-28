Azerbaycan'da Türkçe Yeterlik Sınavı yapıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Türkçe Yeterlik Sınavı'na (TYS) 390 aday katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından bireylerin Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek amacıyla yapılan TYS'ye Azerbaycanlı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bakü ve Gence'de düzenlenen sınava 390 kişi katıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cihan Özdemir, bu yılki son TYS'nin yapıldığını belirterek, "Azerbaycan, TYS'ye müracaat eden öğrenci sayısı bakımından ilk sırada. Bugünkü sınava 390 öğrenci girdi. Bunlardan 381'i Bakü'de, 9'u Gence'de sınava alındı. TYS'de, YEE marka haline geldi. Uluslararası düzeyde bilinen bir sınav." dedi.

YEE'nin, 27 ülkenin 32 noktasında eş zamanlı yaptığı TYS'de adaylara okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek amacıyla sorular yöneltildi.

TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına da iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

YEE'nin "Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni"nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda geliştirdiği TYS, 2013'ten bu yana yapılıyor.

