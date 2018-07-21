Azerbaycan'da Uluslararası Medya Kurultayı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Uluslararası Medya Kurultayı'nda, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde medyanın oynadığı rol konuşuldu. Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Yeniçağ Medya Grup ve Azerbaycan-Türkiye Evi (ATEV) tarafından organize edilen kurultayın açılışına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov, AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Azerbaycanlı yetkililer, milletvekilleri ve iki ülkeden çok sayıda gazeteci katıldı. İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, iki devlet arasında dünyada benzeri olmayan büyük bir etkileşim ve yakınlık bulunduğunu, Sovyetler döneminde bu yakınlığın unutturulmaya çalışıldığını söyledi. Türkiye’nin gelişmesinde Azerbaycanlı aydınların büyük rolü olduğunu, Kurtuluş Savaşı’nda Azerbaycan’dan Türkiye’ye para ve petrol yardımı yapıldığını hatırlatan Özoral, “İlişkilerimiz bugün de bu prensipler üzerinde devam etmektedir. Azerbaycan’la Türkiye arasındaki gerçeklerin her iki ülkede anlatılması bakımından medya mensuplarına büyük sorumluluk düşmektedir. İki ülke arasında çok özel ilişkiler bulunmaktadır. Medya mensuplarının bu ilişkileri çok iyi öğrenmesi ve halklarımıza tanıtması lazım.” dedi.

Soğuk Savaş döneminde unutturulmaya çalışılsa da hiçbir zaman "bir millet, iki devlet" gerçeğini unutmadıklarını vurgulayan Özoral, Türkiye’den gelen medya mensuplarına seslenerek, “Gittiğiniz yerlerde Azerbaycan’ın bize ne kadar yakın olduğunu anlatın. Çünkü emin olun düşmanlarımız bunun tam tersini yapıyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyelim.” diye konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi yetkilisi Behruz Hasanov, “bir millet, iki devlet’” ilkesi ile gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her geçen gün daha da ilerlediğini, medya alanındaki ilişkilerin de derinleştiğini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan aleyhine Batı medyasında ve sosyal medyada adeta bir savaş yürütüldüğünü dile getiren Hasanov, “Ortak düşmanlarımız ve ortak çıkarlarımız var. Bunun için Azerbaycan ve Türk medyası daha fazla iş birliği yapmalı, ortak hareket etmelidir.” ifadelerini kullandı. AYD Başkanı Sinan Burhan da 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde ve FETÖ ile mücadelede Azerbaycan’ın Türkiye’ye büyük destek verdiğine dikkati çekerek, bu destekler için teşekkür etti.