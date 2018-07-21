HABER

Azerbaycan'da Uluslararası Medya Kurultayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

Kurultayda, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde medyanın oynadığı rol ele alındı - Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral: - "Azerbaycan’la Türkiye arasındaki gerçeklerin her iki ülkede anlatılması bakımından medya mensuplarına büyük sorumluluk düşmektedir. İki ülke arasında çok özel ilişkiler bulunmaktadır. Medya mensuplarının bu ilişkileri çok iyi öğrenmesi ve halklarımıza tanıtması lazım" - Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi yetkilisi Behruz Hasanov: - "Ortak düşmanlarımız ve ortak çıkarlarımız var. Bunun için Azerbaycan ve Türk medyası daha fazla iş birliği yapmalı, ortak hareket etmelidir"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Uluslararası Medya Kurultayı'nda, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde medyanın oynadığı rol konuşuldu.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), Yeniçağ Medya Grup ve Azerbaycan-Türkiye Evi (ATEV) tarafından organize edilen kurultayın açılışına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov, AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Azerbaycanlı yetkililer, milletvekilleri ve iki ülkeden çok sayıda gazeteci katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, iki devlet arasında dünyada benzeri olmayan büyük bir etkileşim ve yakınlık bulunduğunu, Sovyetler döneminde bu yakınlığın unutturulmaya çalışıldığını söyledi.

Türkiye’nin gelişmesinde Azerbaycanlı aydınların büyük rolü olduğunu, Kurtuluş Savaşı’nda Azerbaycan’dan Türkiye’ye para ve petrol yardımı yapıldığını hatırlatan Özoral, “İlişkilerimiz bugün de bu prensipler üzerinde devam etmektedir. Azerbaycan’la Türkiye arasındaki gerçeklerin her iki ülkede anlatılması bakımından medya mensuplarına büyük sorumluluk düşmektedir. İki ülke arasında çok özel ilişkiler bulunmaktadır. Medya mensuplarının bu ilişkileri çok iyi öğrenmesi ve halklarımıza tanıtması lazım.” dedi.

Soğuk Savaş döneminde unutturulmaya çalışılsa da hiçbir zaman "bir millet, iki devlet" gerçeğini unutmadıklarını vurgulayan Özoral, Türkiye’den gelen medya mensuplarına seslenerek, “Gittiğiniz yerlerde Azerbaycan’ın bize ne kadar yakın olduğunu anlatın. Çünkü emin olun düşmanlarımız bunun tam tersini yapıyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyelim.” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi yetkilisi Behruz Hasanov, “bir millet, iki devlet’” ilkesi ile gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her geçen gün daha da ilerlediğini, medya alanındaki ilişkilerin de derinleştiğini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan aleyhine Batı medyasında ve sosyal medyada adeta bir savaş yürütüldüğünü dile getiren Hasanov, “Ortak düşmanlarımız ve ortak çıkarlarımız var. Bunun için Azerbaycan ve Türk medyası daha fazla iş birliği yapmalı, ortak hareket etmelidir.” ifadelerini kullandı.

AYD Başkanı Sinan Burhan da 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde ve FETÖ ile mücadelede Azerbaycan’ın Türkiye’ye büyük destek verdiğine dikkati çekerek, bu destekler için teşekkür etti.

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Amaşov ise 15 Temmuz olaylarında Azerbaycan medyasının darbe girişimini kınadığını ve Türkiye devletinin yanında olduğunu belirtti. Amaşov, Azerbaycan medyası ve toplumunun bundan sonra da her zaman Türkiye’nin yanında olacağını vurguladı.

Yeniçağ Medya Grup Başkanı Agil Alesger de başlıca amaçlarının Azerbaycan’ın stratejik çıkarlarını uluslararası arenada korumak olduğunu ifade ederek, başta kardeş ülke Türkiye olmak üzere Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Irak ve diğer ülkelerin medyalarıyla yakın ilişki kurduklarını vurguladı.

Kurultaya, aralarında Akşam Gazetesi Köşe Yazarı Emin Pazarcı, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, İnternethaber portalı Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık, Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, KONTV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Bay'ın da olduğu yaklaşık 40 Türk gazeteci de katıldı.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
Çarşı Pazar resmi törenle açıldıÇarşı Pazar resmi törenle açıldı
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AYD Başkanı Sinan Burhan Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Amaşov Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı

Adnan Oktar örgütünün iğrenç şifreleri

Adnan Oktar örgütünün iğrenç şifreleri

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Ukrayna'da yakalanan FETÖ'cü çöpçatan: Seçip, parasını ödüyorlardı

Ukrayna'da yakalanan FETÖ'cü çöpçatan: Seçip, parasını ödüyorlardı

Maden ocağında hava borusu patladı: 4 işçi yaralı

Maden ocağında hava borusu patladı: 4 işçi yaralı

Kayıp Evrim'in babası gözaltında!

Kayıp Evrim'in babası gözaltında!

İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!

İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.