Azerbaycan'da Uluslararası Medya Kurultayı

Yeni Azerbaycan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hikmet Babaoğlu, 15 Temmuz 2016'da Türk halkının global emperyalizmi yendiğini belirtti. Babaoğlu, bir daha benzer olayların yaşanmaması için halkın içinden hain "mankurt"ların nasıl yetiştiğinin sorgulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Azerbaycan'da Türkiye gündeminin yakından takip edildiğini söyleyen Acet, Türk medyasının da Azerbaycan'ı daha fazla kendi gündemine alması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) ve Yeniçağ Medya Grup tarafından düzenlenen kurultay, Türk gazetecilerin konuşmacı olduğu panellerle devam etti.

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Medya Kurultayı'nda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve 15 Temmuz darbe girişimi ele alındı.

Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı da mazlumdan yana, zalimin ise karşısında olunduğu sürece Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin daha da ileri götürüleceğini kaydetti. Yakışıklı, bu kardeşliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, harikulade olan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bundan sonra daha da gelişeceğinden emin olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğuna vurgu yapan Öztürk, iki ülkenin birlikte hareket etmesi durumunda ne FETÖ ne de diğer güçlerin başarılı olacağını söyledi.

"Vatan savunmasının yeni adı 15 Temmuz" başlıklı panelde moderatör olarak konuşma yapan İnternethaber portalı Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık, Türk halkının o gece yaşananları içine sindiremediğini, hainlerin devletin tankı ve tüfeğiyle ülkeyi ele geçirmeye çalışmasını kabul etmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin kaderinin değiştiğini vurgulayan Özışık, "Yoksa çok farklı şeyler yaşayabilirdik. Medya da bu çağrıyı halka ulaştırmasaydı her şey farklı olabilirdi." dedi.