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Azerbaycan'da uzun menzilli füzeler için yeni kışla

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

Azerbaycan'da uzun menzilli füzeler için yeni kışla

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, POLONEZ ve LORA uzun menzilli füzeleri için inşa edilen yeni kışlanın açılışını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bakü yakınlarında inşa edilen kışlanın açılışına Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov'un da katıldığı belirtildi.

Aliyev, 36 hektarlık araziye kurulan yeni kışlayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kışlada Belarus üretimi POLONEZ ile İsrail üretimi LORA uzun menzilli füze sistemleri yer alıyor.

300 kilometre menzile sahip POLONEZ füze sisteminde her biri 780 kilogramlık 8 füze bulunuyor. Saniyede 310 metre hız yapan füzeler, isabet ettiği noktanın 80 metre yarı çapındaki araziyi imha ediyor.

Her bir füzesi bin 580 kilogram ağırlığındaki LORA füze sistemlerinde ise 4 füze yer alıyor. 300 kilometreden fazla menzile sahip LORA füzeleri saniyede 300 metre hız yapıyor.

Hem POLONEZ hem de LORA füzeleri GPS ve INS sistemleriyle yönetiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev LORA POLONEZ uzun menzilli füze

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