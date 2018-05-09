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Azerbaycan'da Zafer Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 73. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 73. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, "Sovyetler Birliği Kahramanı" Azerbaycanlı General Hezi Aslanov'un, Bakü'deki mezarı başında düzenlenen törene katıldı.

Aliyev, askeri marşların söylendiği ve geçit töreninin yapıldığı etkinlikte Aslanov'un anıt mezarına çelenk bıraktı. Törene katılan 2. Dünya Savaşı gazileriyle de görüşen Aliyev, gazileri Zafer Günü dolayısıyla kutladı.

Zafer Günü kapsamında "Sovyetler Birliği Kahramanı" Mehdi Hüseyinzade'nin Bakü'deki anıtı önünde de tören düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı gazileri, askeri yetkililer ve çok sayıda Azerbaycanlının katıldığı törende, anıta çelenk bırakıldı.

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs, birçok eski Sovyet ülkesinde Zafer Günü olarak kutlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusu saflarında 640 binden fazla Azerbaycanlı görev yaptı ve 300 binden fazlası savaşta hayatını kaybetti. Savaş boyunca 130 Azerbaycanlı, "Sovyetler Birliği Kahramanı" unvanını aldı.

Savaş boyunca Sovyet ordusunun yakıt ihtiyacının yüzde 80'i, motor yağı ihtiyacının yüzde 90'ı Azerbaycan tarafından karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Nazi Almanyası Sovyetler Birliği

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