HABER

Azerbaycan'daki STK'lerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Azerbaycan'daki STK'lerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'daki sivil toplum kuruluşları (STK), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi.

Gençliğe Yardım Fonu, Terhis Edilen Askerlerin Gençleri Mariflendirme Birliği, Türkiye Üniversiteleri Mezunları Birliği, Muasır İnkişaf İctimai Birliği, Genç Alimler Cemiyeti, Türkdilli Devletlerle Dostluk ve Kültürel İlişkiler Cemiyeti, Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği ve Azerbaycan Vatan Savaşı Gaziler Birliği öncülüğünde kurulan ve "Kardeşliğimiz Ebedidir" adı verilen platformun mensupları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezinde kontrolün sağlanması dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek, destek gösterisinde bulundu.

Ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla Büyükelçilik önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve TSK lehine sloganlar atarak terörü lanetledi.

Ziyaretçileri karşılayan Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, destek için teşekkür ederek, Türk düşmanlarının Afrin'de cevaplarını aldıkları gibi bundan sonra da her yerde almaya devam edeceklerini söyledi.

"Allah doğruların yanındadır" diyen Özoral, "Türkiye'nin tuttuğu yol doğrudur. Türkiye kendini müdafaa etmek istemektedir. Biz her zaman muzaffer olacağız. Allah Türkiye ve Azerbaycan'ı her zaman bir yerde tutsun çünkü bizim gücümüz sizin gücünüz, sizin gücünüz bizim gücümüzdür. Birlikte daha kuvvetliyiz." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik için yazılmış şiirler de seslendirildi.

Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!
iPhone X reklamında çok konuşulacak hataiPhone X reklamında çok konuşulacak hata
Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!Bu ilçelerinde 24 saat su verilmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Azerbaycanlı STK'lar Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Diyarbakır Valiliği'nden flaş nevruz kararı

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

ABD'li komutan, PKK'nın öldürdüğü Alluş'un cenazesinde

Vali Şahin açıkladı! 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmayan...

Vali Şahin açıkladı! 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmayan...

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.