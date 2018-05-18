Azerbaycan'dan Rusya'ya tepki

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'ın sözde yöneticisi ile aynı toplantıda yer alması dolayısıyla Rusya'ya diplomatik kanallardan itirazını bildirecek.
Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve Rusya dışında dünya ülkelerince tanınmayan Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Raul Hacimba, dün Güney Osetya, Transdinyester gibi tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden bölgelerin yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Dağlık Karabağ'ın sözde yöneticileri ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Daire Başkanı Aleksey Palvoskiy de yer aldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıyı bölgede barış ve güvenliğe vurulmuş ciddi darbe olarak değerlendirdiklerini bildirdi.
Hacıyev açıklamasında, "Bu, bölgede barış ve güvenliğin temin edilmesi ve güven ortamının oluşturulmasına hizmet eden bir adım değil. Tam aksine, ağır olan durumun daha da kötüleşmesine hizmet ediyor. Azerbaycan, itirazını ve ciddi rahatsızlığını diplomatik kanallarla Rusya Dışişleri Bakanlığına iletecek." ifadelerine yer verdi.
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