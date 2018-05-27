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Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: - "Azerbaycan ile Türkiye'nin münasebetleri kültür, siyaset, ekonomik ve stratejik açıdan çok önemli noktada" - "Ankara ve Bakü, kültürel, ticari, siyasi olarak ayağa kalkarsa Allah'ın izniyle Türk dünyasının da İslam dünyasının da lokomotifi olacaktır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin kültür, siyaset, ekonomik ve stratejik açıdan çok önemli noktada olduğunu vurgulayarak, "Ankara ve Bakü, kültürel, ticari, siyasi olarak ayağa kalkarsa Allah'ın izniyle Türk dünyasının da İslam dünyasının da lokomotifi olacaktır." dedi.

Azerbaycan Kültür Derneği tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda "Cumhuriyet Şöleni" düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kültür Derneği Genel Başkanı Cemil Ünal, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı 19 Mayıs tarihini ve Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilan edildiği 28 Mayıs tarihlerini barındıran bu ayın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın kuruluş sürecini anlatan Ünal, "Bu bayramı rahatlıkla kutlayamıyoruz çünkü Azerbaycan'ın yüreği, kalbi Ermeni işgali altında." diye konuştu.

- "Ankara ve Bakü Türk ve İslam dünyasının lokomotifi olacaktır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da Türkiye ve Azerbaycan'ın ikili ilişkilerinin arzu edilen düzeyde olduğunu belirterek, "Azerbaycan ile Türkiye'nin münasebetleri kültür, siyaset, ekonomik ve stratejik açıdan çok önemli noktada. Tabii ki ikili ilişkilerin bu seviyeye gelmesinin altyapısı çok muhkem ancak bugünkü cumhurbaşkanlarının karşılıklı yaptığı üst düzey ziyaretler de bunda önemli yer tutuyor." dedi.

Mevcut ikili ilişkilerin daha üst seviyelere çıkması gerektiğini vurgulayan Topçu, Türk dünyasınında ekonomik ve sosyal birlik içinde olması gerektiğini kaydetti.

Topçu, iki ülkenin kardeş olduğunu dile getirerek, "İnşallah önümüzdeki yıllar, kim ne yaparsa yapsın kim hangi hilelerle önümüze set çekmeye çalışırsa çalışsın, Karabağ'ın da tekrar istiklalini kazanması için, bizim bu terör belasından kurtulmamız için Ankara ile Bakü'nün ayağa kalkması lazımdır. Ankara ve Bakü, kültürel, ticari, siyasi olarak ayağa kalkarsa Allah'ın izniyle Türk dünyasının da İslam dünyasının da lokomotifi olacaktır." ifadesini kullandı.

Program, müzik dinletisinin ardından sona erdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Türkiye-Azerbaycan ilişkileri

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