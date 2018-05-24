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Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:30 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan''ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kafkas İslam Ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile Azerbaycan İstiklal Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışına Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bakan Garayev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 1918-1920 yıllarında, 23 aylık kısa bir dönemde büyük gelişmeler kaydettiğini belirtti.

O dönemde ülkede ilk üniversitenin kurulduğunu, kadınlara seçme hakkının tanındığını, ilk müzenin oluşturulduğunu hatırlatan Garayev, o gün elde edilen kazanımların çağdaş Azerbaycan'ı iyi yönde etkilediğini ifade etti.

Kafkas İslam Ordusunun o dönemde Azerbaycan'ı büyük felaketlerden kurtardığını söyleyen Garayev, Türk ordusunun Azerbaycan ordusuyla ülkeyi Ermeni ve Bolşevik çetelerden temizlediğini dile getirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman birbirine destek olduğunu vurgulayan Garayev, "Türk halkıyla birlik içerisinde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Türk ve Azerbaycan askeri bugün de her türlü saldırıya birlikte yanıt verme gücüne sahiptir." dedi.

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bundan 100 yıl önce hem Azerbaycan'da hem de Anadolu'da zor günler yaşandığını, Osmanlı devletinin ölüm kalım mücadelesine girdiğini belirtti.

Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda bütün cephelerde ağır yenilgilerle geri çekilmek zorunda kaldığını anımsatan Özoral, "O dönemde Osmanlı Devleti Azerbaycanlı kardeşlerinden gelen yardım çağrısını geri çevirmedi. Kısa sürede Kafkas İslam Ordusu toparlanarak Azerbaycan'a geldi. Kafkas İslam ordusu 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtararak en büyük zaferini kazandı. Bu zafer, Azerbaycan'ın bağımsızlığının ve bugünkü sınırlarına ulaşmasının yolunu açtı." şeklinde konuştu.

Serginin açılışını gerçekleştiren Bakan Garayev ve Büyükelçi Özoral, yetkililerden sergilenen fotoğraf ve eşyalar hakkında bilgi aldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk yılları ve Kafkas İslam Ordusuna ait 40 fotoğrafın yer aldığı sergi 6 Haziran'a kadar açık olacak.

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

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Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
2 / 8

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
3 / 8

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
4 / 8

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
5 / 8

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
6 / 8

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
7 / 8

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
8 / 8

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhuriyeti Ebülfes Garayev Kafkas İslam Ordusu Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral

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