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Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan resim sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nca, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Haydar Aliyev'in doğumunun 95. yılı dolayısıyla düzenlenen sergide Azerbaycan uyruklu ressamların eserleri de yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, "Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı" ve "Haydar Aliyev'in doğumunun 95. yılı" dolayısıyla Azerbaycan uyruklu ressamların eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Beşiktaş'taki Deniz Müzesinde gerçekleşen serginin açılışına, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev de katıldı.

Azerbaycanlı ressamların 46, Edremit'ten Türk öğrencilerin ise 16 eserinin bulunduğu sergi, Kafkas İslam ordusunun Azerbaycan'da kazandığı zaferin izlerini taşıyor.

Ayrıca sergide Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, ilk başbakanı Fetali Han Hoyski, Kafkas İslam Ordusu Tümen Komutanı Mürsel Bakü, Kafkas İslam ordusunun zafere ulaşmasına yardımcı olan Halil Kut Paşa, Nuri Paşa ve Enver Paşa'nın da portreleri yer alıyor.

Azerbaycanlı ressam Refik Aziz, sergiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide 1918'de Kafkas İslam ordusunun Bakü'ye gelişi, oradaki olayların yatıştırılması ve cumhuriyetin kurulmasının konu alındığını söyledi.

Sergide ayrıca Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasında rol oynayan komutanların portrelerinin de bulunduğunu belirten Aziz, "Sergi o gün kazanılan zaferin izlerini yansıtıyor. Biz de bu resimlerimizle halka o günleri anlatıyoruz. Sergide 30 eserim var. Eserlerimde Kafkas İslam ordusu askerlerinin Bakü'ye gelişini işledim. Kafkas İslam ordusunda emeği geçen Enver Paşa, Nuri Paşa ve Halil Paşa'nın portrelerini yaptım." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından, Mesim Hacıyev, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve davetliler sergiyi gezdi.

Sergi, 27 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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"Azerbaycan Uyruklu Ressamlar Sergisi" Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı Haydar Aliyev'in doğumunun 95. yılı

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