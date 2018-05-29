Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü

New York'ta Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Azerbaycan New York Cemiyeti tarafından düzenlenen törende, Wall Street semtindeki Bowling Green Park'ta Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.
Törene Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov, Azarbeycan'ın BM Daimi Temsilcisi Yaşar Aliyev, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Azerbaycan New York Cemiyet Başkanı Ercan Yerdelenli, Türk toplumu temsilcilerinden aktivist İbrahim Kurtuluş'un yanı sıra Azeri toplumu temsilcileri de katıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov, ülkesinin kuruluşunun 100. yıl dönümünde New York'taki törene katılmaktan onur duyduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
Türk toplumu temsilcilerinden İbrahim Kurtuluş ise New York'ta Wall Street'in kalbinde kardeş ülke Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yılını kutlamak için toplandıklarını söyledi.
Dağlık Karabağ soruna dikkati çeken ve bu meselenin Azerbaycan'ın barış ile istikrarını bozduğunu belirten Kurtuluş, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgalinin hem ABD hem de BM tarafından kınandığını ve uzun süredir beklenen adaletin yerini bulması gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Azerbaycan bayrağının yanında Türk bayrağı da yer aldı. Etkinlik folklor gösterisiyle sona erdi.
- Azerbaycan Cumhuriyeti
Gürcistan'ın Tiflis şehrinde 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti.
Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümeti, faaliyetini bir süre Gence şehrinde sürdürdü.
Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti oldu. İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, yardıma gönderildi. Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda bin 130 şehit verdi.
Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen Azerbaycan'da kısa sürede eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, ülkenin kendi para birimi basıldı.
Cumhuriyetin "İstiklal Bildirisi"nde, ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanındı.
Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunca işgal edildi.
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