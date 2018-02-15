Azerbaycanlı bestekar Garayev Ankara'da anıldı

Azerbaycanlı bestekar Gara Garayev, Ankara'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından organize edilen "Doğumunun 100. Yılında Azerbaycan'ın Ünlü Bestekarı Gara Garayev'i Anma Yılı Açılış Konseri" öncesinde, Garayev ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Garayev'in mazlumların yanında durduğunu anlatan Topçu, "Sömürgecilerin Afrika'daki zulümlerini, insan ticaretini anlatan Yıldırımlı Yollar eserini yaptı ve bu eser her yerde çalındı. Sadece kendi kimliğini değil atalarının tarih boyunca yaptığı gibi mazlumlara da sahip çıktı." diye konuştu.

Garayev'in Yıldırımlı Yollar eseriyle ses getirdiğini ve bu nedenle dönemin Sovyet Politbürosu tarafından soruşturmaya tabi tutulduğunu anlatan Topçu, "Azerbaycan'da tarih boyunca yaşanan zulümleri Afrika'da gördü. Azerbaycan'ın yaşadığı zulümler ile Afrika'daki zulüm birleşince ortaya müthiş bir eser çıktı." dedi.

Politbüro'daki sorgulara o dönemde büronun üyesi Haydar Aliyev'in de katıldığını dile getiren Topçu, "Aliyev, Garayev'i savunarak 'Bir Sovyet bestekarı batıdaki zencilerin içinde bulunduğu kötü durumu anlatıyorsa bunda ne kötülük var aksine bunu alkışlamalıyız ona mükafatlar vermeliyiz' dedi." ifadelerini kullandı.