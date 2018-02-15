Azerbaycanlı bestekar Garayev Ankara'da anıldı

Azerbaycanlı bestekar Gara Garayev, Ankara'da düzenlenen etkinlikle anıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından organize edilen "Doğumunun 100. Yılında Azerbaycan'ın Ünlü Bestekarı Gara Garayev'i Anma Yılı Açılış Konseri" öncesinde, Garayev ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Garayev'in mazlumların yanında durduğunu anlatan Topçu, "Sömürgecilerin Afrika'daki zulümlerini, insan ticaretini anlatan Yıldırımlı Yollar eserini yaptı ve bu eser her yerde çalındı. Sadece kendi kimliğini değil atalarının tarih boyunca yaptığı gibi mazlumlara da sahip çıktı." diye konuştu.
Garayev'in Yıldırımlı Yollar eseriyle ses getirdiğini ve bu nedenle dönemin Sovyet Politbürosu tarafından soruşturmaya tabi tutulduğunu anlatan Topçu, "Azerbaycan'da tarih boyunca yaşanan zulümleri Afrika'da gördü. Azerbaycan'ın yaşadığı zulümler ile Afrika'daki zulüm birleşince ortaya müthiş bir eser çıktı." dedi.
Politbüro'daki sorgulara o dönemde büronun üyesi Haydar Aliyev'in de katıldığını dile getiren Topçu, "Aliyev, Garayev'i savunarak 'Bir Sovyet bestekarı batıdaki zencilerin içinde bulunduğu kötü durumu anlatıyorsa bunda ne kötülük var aksine bunu alkışlamalıyız ona mükafatlar vermeliyiz' dedi." ifadelerini kullandı.
Topçu ayrıca Aliyev'in savunmasıyla sürgün ve ceza almaktan kurtulan Garayev'in, dönemin en büyük ödülü olan Sosyalist Emek Kahramanı ödülüyle taltif edildiğini kaydetti.
- "Daha çok Garayev çıkacaktır"
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de özgür düşünebilen insanların sanat eserleri üretebileceğini belirterek, "Azerbaycan da bu düşünce üzerine kurulmuştur. O yüzden bizden daha çok Garayev çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kasienov, 2010'den beri her yıl Türk kültürüne katkı sunan sanatçılar için anma yılı etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğe çok sayıda sanat sever katıldı.
Konuşmaların ardından TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu ve Hitit Orkestrası konser verdi.
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