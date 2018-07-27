Azerbaycanlı kadın belediye başkanlarından Beylikdüzü'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Azerbaycan Kadın Yerel Yöneticiler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında İstanbul'a gelen Azerbaycan'ın Bakü, Terver ve Göranboy şehirlerinden kadın belediye başkanları, Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Beylikdüzü Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürpınar Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde heyeti, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba karşıladı.

Fatma Hoşgöz ve Muazzez Akbaba, belediyelerinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Azerbaycanlı kadın yöneticiler, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Dayanışma Merkezi ile İş Atölyeleri’ni gezdi.

Heyet, programın son etabında, Yaşam Vadisi’ni ziyaret etti.

