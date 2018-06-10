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Azerbaycanlı ses sanatçısı Bülbül'ün anısına konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 21:55 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı ses sanatçısı Bülbül'ün anısına konser

BAKÜ (AA) - Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Mine Kurtoğlu, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sahne aldı.

Azerbaycan'ın ünlü ses sanatçısı Bülbül'ün doğumunun 120. yılı dolayısıyla Gence Devlet Filarmonisi'nde düzenlenen konserde sahne alan Kurtoğlu, Giuseppe Verdi'nin bestelediği Macbeth operasından arya seslendirdi.

Kurtoğlu, konserin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu, burada kendisini vatanında gibi hissettiğini belirtti.

Azerbaycanlıların kendini bağrına bastığını ifade eden Kurtoğlu, "Burada böyle güzel ve önemli bir yarışmada en büyük ödülü almak hem Türkiye adına hem de kendim ve mesleki yaşantım adına çok önemliydi. Bunu ülkeme armağan ediyorum. Azerbaycan ve Türkiye aynı millet, iki devlet. Ben artık iki devleti de kabul etmiyorum. Buraya geldikten sonra gördüm ki ben artık buranın da kızıyım." dedi.

Kurtoğlu, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Devlet Filarmoniyası'nın 4-8 Haziran'da düzenlediği Bakü 7. Uluslararası Bülbül Şan Yarışmasında birinci olmuştu.

Sanatçı, birincilik ödülünün yanısıra yarışmanın büyük ödülü olarak adlandırılan "Grand Prix" ödülünü de alarak Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Gence Mine Kurtoğlu

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