Azerbaycanlılar, sosyal medyadaki Türkiye aleyhine kampanyalarla mücadele başlattı

Afrin operasyonunun sadece Türkiye'nin değil bölgenin güvenliği açısından da önem taşıdığını vurgulayan Mesimli, "Bazı ülkeler kendi menfaatlerini düşünerek Afrin operasyonuna karşı çıkıyor. Azerbaycan halkı olarak Türkiye'nin politikalarını destekliyoruz. Operasyon, kötü eğilimlere, bölücülüğe, dünyayı karıştırmak isteyenlere karşı yürütülen çok önemli bir operasyondur." dedi.

Zeytin Dalı Operasyonunun başladığı günlerde, çeşitli sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde operasyona destek gösterileri düzenlemiş, operasyonun ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Irak'taki Türkmen şehri Telafer'de okul yapılması vasiyetinin yerine getirilmesi amacıyla yardım kampanyası başlatmıştı. Azerbaycan siyasetçileri de her platformda Türkiye'nin terörle mücadelesini haklı bulduklarını açıklıyor.

BAKÜ (AA) - Azerbaycan kamuoyu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verirken, sosyal medyada bazı odakların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yürüttüğü karalama kampanyalarına da tepki gösteriyor.

Milletvekili Fazil Mustafa, Afrin operasyonunun Kürtlere karşı değil, terörist unsurlara karşı yapıldığına, TSK'nın sivilleri korumak için çok dikkatli hareket ettiğini vurguladı.

Teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullandığını söyleyen Mustafa, "ABD, bazı güçleri Türkiye'ye karşı kullanıyor. O güçler yurt dışından aldıkları silahlarla Türkiye ile hesaplaşabileceklerini zannediyor. Fakat Türkiye yeteri kadar güçlü ve buna müsaade etmeyecek. Kobani olayında Türkiye'ye karşı saldırgan olmamaları için onlara imkan da sağlandı fakat durum devam edince Türkiye'nin de sabrı taştı. Azerbaycan olarak Türkiye'nin tüm adımlarını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Milletvekili Musa Gasımlı, "Türk halkı uzun yıllardır terör mağduriyeti yaşıyor fakat sabrediyordu. Nihayet kararını verdi ve bu karar BM tüzüklerine uyuyor. Çünkü terör örgütleri Türkiye'yi tehdit ediyordu. Türkiye'nin kendini savunma hakkı var. Herkesin teröre karşı savaşması lazım. Türkiye'nin yanında olanlar hak ve adaletin yanındadır." ifadelerini kullandı.