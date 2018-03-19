Azeri öğretim üyesinden büyüleyen resim sergisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi olan Azerbaycanlı Yrd. Doç. Dr. Meher Bayramoğlu tarafından Samsun’da resim sergisi açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde açılışı gerçekleşen resim sergisinde, birbirinden değerli eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. OMÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz ve öğretim üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen açılışın ardından, sergide yer alan resimler tek tek incelendi.

Programın sonunda konuşma yapan Yrd. Doç. Dr. Meher Bayramoğlu, “Bugün bu sergiyi açmaktan oldukça mutlu oldum. Burada hiç tanımadığım öğrencilerin sergiyi açmamda bana yardımcı olmaları beni çok mutlu etti. Sanatı sevmek ve sanata değer vermek bizim toplumun yapısında var. Sergimiz oldukça güzel oldu. Burada serginin yanı sıra Türk sanatının geleceği hakkında da konuşmalar yaptık. Herhangi bir temaya uygun bir çalışma yapmadım ben. Yüreğimden geçenleri kaleme dökerek yaptığım çizimleri burada sergileme imkanı buldum” dedi.