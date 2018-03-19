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Azeri şehit çocukları Keçiören’i gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

“Türkiye ve Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor" projesi kapsamında Azerbaycan’dan gelen şehit çocukları Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile bir araya geldi.Estergon Türk Kültür Merkezinde düzenlenen yemeğe Başkan Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Azerbaycan’dan gelen şehit çocukları katıldı.“Türkiye’ye ve Keçiören’e hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Tek millet ve iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye birliktelikleri, kardeşlikleri, liderlerimizin de yakın dostlukları ile daima yan yana olmaya devam edecek.

“Türkiye ve Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor" projesi kapsamında Azerbaycan’dan gelen şehit çocukları Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile bir araya geldi.
Estergon Türk Kültür Merkezinde düzenlenen yemeğe Başkan Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği Genel Başkanı ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Azerbaycan’dan gelen şehit çocukları katıldı.
“Türkiye’ye ve Keçiören’e hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Tek millet ve iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye birliktelikleri, kardeşlikleri, liderlerimizin de yakın dostlukları ile daima yan yana olmaya devam edecek. Sizler Türkiye’nin bir parçasısınız bizler de Azerbaycan’ın bir parçasıyız. Türkiye’de Hocalı Anıtına ilk ev sahipliği yapan ve anma programı düzenleyen belediye biziz. Her yıl 26 Şubat’ta şehitlerimizi anarak o soykırımı unutmadığımızı tüm dünyaya haykırıyoruz. İnşallah işgal altındaki Karabağ bir an önce hürriyetine kavuşur. Dualarımız ve desteklerimiz o yönde Yaşasın Türkiye, Yaşasın Azerbaycan” diye konuştu.
Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği ve Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği’nin ortak hazırladığı ve Başbakanlık Tanıtım Fonu tarafından da desteklenen proje ile Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı şehit çocukları Keçiören’i gezme fırsatı da yakaladı. Türkiye’deki ilk anıt olma özelliğini taşıyan Keçiören’deki Hocalı Anıtını ziyaret ederek çiçek bırakan çocuklar daha sonra Keçiören’in ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı, doğaya dönüş projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisini gezdi. Grup ayrıca Keçiören Etnografya Müzesini de ziyaret ederek farklı dönemlere ait savaş aletlerini inceledi. Keçiören’i çok beğendiklerini ifade eden çocuklar yeniden gelmeyi arzuladıklarını dile getirmeyi de ihmal etmedi.
Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği Genel Başkanı Şükrü Özek projeyle alakalı, "13 günlük geziyle Türkiye’nin tarihini onlara yaşatmaya çalışıyoruz. Bu projemizi gerçekleştirdikten sonra inşallah Türkiye’deki şehit çocuklarımızı da kardeş ülkemize götüreceğiz. Dostluk mesajımızı orada da vereceğiz" dedi.

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