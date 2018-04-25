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Azez halkı emniyetin güçlendirilmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:29 | Son Güncelleme

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde halk, emniyet teşkilatının güçlendirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

AZEZ/İDLİB (AA) - Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesinde, emniyet teşkilatının daha etkin rol oynamasını ve askeri grupların dışarı çıkmasını isteyen siviller gösteri düzenledi.

Suriye-Türkiye sınırında bulunan Halep’e bağlı Azez ilçesinde protesto eylemi gerçekleştiren bine yakın kişi, emniyet teşkilatının güçlendirilmesini talep etti.

Göstericiler, ilçe merkezindeki askeri grupların silahlarıyla kent dışına çıkması, polis teşkilatının daha fazla rol alması ve giriş çıkışlardaki kontrol noktalarının artırılması için sloganlar attı. Protestocular, güvenlik güçlerinin umuma açık alanlarda 24 saat devriye gezmesini ve araçların camlarına siyah film çekilmesine yasak getirilmesini de istedi.

Azez, 2013 yılından bu yana askeri muhalifler tarafından kontrol ediliyor.

Yerel nüfusu 150 bini bulan Azez’de ayrıca çok sayıda kampta toplam 200 bin civarı sığınmacı barınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun 2016 yılında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatıyla, Azez’in doğusundan Cerablus’a uzanan hat teröristlerden arındırılarak buraya yönelik tehditler ortadan kaldırılmıştı.

Çok sayıda askeri muhalif grubun bulunduğu Azez’de, asayişi genel olarak emniyet teşkilatı sağlıyor. Ancak emniyet teşkilatının, askeri gruplar üzerinde bir kontrolü bulunmuyor.

Türk güvenlik güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin yanı sıra Azez’de iç güvenliğin güçlendirilmesi için de bin kadar ÖSO polisini eğiterek teçhizat sağlamıştı.

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