Azez'de bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Akterin beldesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Yerel yönetim binalarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen saldırıda en az 1 sivil öldü, 23 sivil yaralandı.
AA muhabirin olay yerinden aktardığı bilgiye göre, patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda maddi hasar oluştu, bazı araçlar yandı.
Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerini artırırken, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Halep Sivil Savunma Müdürü Ammar Selmo, "Bombalı araç, meclis binası önüne gelerek intihar saldırısı gerçekleştirdi. Ekiplerimiz patlama alanında çalışmalarına devam ediyor." dedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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