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Azez'de öğrenciler sokakları temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

Azez ilçe merkezindeki bazı öğrenciler, temizliğin önemine dikkat çekmek için sokaklarda temizlik etkinliğine katıldı - Azez Milli Eğitim Koordinatörü Mehmet Yaşar Kurt: - Bugün burada 'Temiz Azez, Temiz dünya' kampanyası başlattık. Azez'in temizliği için Milli Eğitim ailesi olarak öğrencilerimizle beraber toplanmış bulunuyoruz. Azez'i temiz hale getirmek için bugün şehrimizde temizlik kampanyası başlatıyoruz"

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bir grup öğrenci, çevre temizliğine dikkat çekmek için sokakları temizledi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez'de yaklaşık 250 öğrenci, çevre temizliği bilincini topluma aşılamak için Azez'deki bazı sokaklarda temizlik yaptı.

Öğrencilerin davranışı bölge halkının beğenisini toplarken, çocuklar ellerinde fırçaların yanı sıra temizliğin önemini anlatan pankartlar ve Türk bayraklarlarıyla sokaklarda dolaştı.

Öğrencilerin, "Çevremizi temiz tutalım", "Temiz Azez temiz dünya", "Temiz insan temiz çevre", "Temizlik imandandır" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Etkinliğe katılan Azez Milli Eğitim Koordinatörü Mehmet Yaşar Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada 'Temiz Azez, Temiz dünya' kampanyası başlattık. Azez'in temizliği için Milli Eğitim ailesi olarak öğrencilerimizle beraber toplanmış bulunuyoruz. Azez'in temiz hale getirmek için bugün şehrimizde temizlik kampanyası başlatıyoruz." dedi.

Kurt, Azez'deki 66 okulda 40 bin öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatarak, "Bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, Kilis Valiliği, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız, özgürlüğüne kavuşturulan bölgeyi güvenilir, yaşanılabilir bir hale getirmek ve burada Suriyeli kardeşlerimizle beraber güzel bir çalışma yapmak. Bu amaca yönelik çalışmalarımız devam ediyor, bunun için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Azez muhalifler öğrenciler temizlik

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