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Azez'de PYD/PKK'nın saldırıları nedeniyle okulların tatil süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 18:43 | Son Güncelleme

PYD/PKK'nın, Afrin'den düzenlediği saldırılar sebebiyle Azez, Marea ve kamplar bölgesindeki tüm okullardaki tatil bir hafta süreyle uzatıldı

AZEZ (AA) - Terör örgütü PYD/PKK'nın, işgal ettiği Afrin'den düzenlediği saldırılar sebebiyle, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde okulların yarıyıl tatil süresinin bir hafta uzatıldığı bildirildi.

Azez Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Afrin'de konuşlu PYD/PKK'nın düzenlediği saldırılar sebebiyle Azez, Mare ve kamplar bölgesindeki tüm okullarda yarıyıl tatil döneminin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi.

Söz konusu uzatmanın, yarıyıl tatilinin bitiminden itibaren başladığı ve toplam 20 bin civarında öğrenciyi kapsadığı aktarıldı.

PYD/PKK terör örgütü, Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki bir pazara dün 7 füze fırlatmış, saldırıda pazardaki 1’i ağır 9 sivil yaralanmıştı. Azez’de daha sonra düzenlenen ikinci saldırıda 2 füze düşmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Terör örgütü PYD/PKK, 19 Ocak tarihinde Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, top ateşine tutmuş ve bir hastanın hayatını kaybettiği 10'dan fazla da hastanın yaralandığı belirtilmişti.

PYD/PKK, Afrin üzerinden Azez'deki sivil yerleşim birimlerini sık sık hedef alıyor. Afrin'deki örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nın ateş menzilinde kalıyor.

Örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı yönlerden eş zamanlı düzenlediği operasyonlarına karşı koyabilmek için Azez, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarına hız verdi.

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