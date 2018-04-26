Azez'de Türkiye'nin eğittiği 200 polis mezun oldu

AZEZ/ANKARA (AA) - Türkiye'nin eğittiği 200 Suriyeli polis, Halep'in Türkiye'ye sınır ilçesi Azez'de törenle mezun edildi.

Azez Emniyet Müdür Ahmet Zeydan, törende yaptığı konuşmada, Türk polisinin eğittiği 200 polisin mezun olduğunu söyledi.

"Göreve başlayan polislerimiz zalim Esed rejimi, DEAŞ ve PKK ittifakı nedeniyle zulüm görmüş halkımızı korumak için çalışacaklar." diyen Zeydan, Türkiye'nin desteği ve tecrübesiyle şehir içi ve kırsal alanlarda güvenliği sağlayacaklarını belirtti.

Türk polis teşkilatından yetkililerin de katıldığı törende mezun polislerin Türk bayrakları taşıdığı görüldü.

Bu arada, Azez emniyeti, yeni polis adayları aradığını duyurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez-Cerablus hattını terör örgütü DEAŞ'tan arındıran Türkiye, geçen sene sonunda bölgede polis eğitmeye başlamıştı.

Mezun olan Suriyeliler, Bab, Azez, Cerablus ve Çobanbey'de görev yapıyor.

- Fırat Kalkanı bölgesinde 23 Nisan kutlamaları sürüyor

Bu arada, Çobanbey'de çocuklar, Kilis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına katıldı.

Şişme oyun parklarının kurulduğu, Hacivat Karagöz, palyaço ve sihirbaz gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte eğlenen çocuklara hediyeler de dağıtıldı.

Fırat Kalkanı bölgesindeki Bab ilçesinde 23 Nisan'da da bayram etkinlikleri düzenlenmişti.

