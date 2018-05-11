Azimleriyle çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarına örnek oldular

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) mezun olan 10 bin öğrenci için tören düzenlendi.
MSKÜ Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen tören, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı. Törene katılan Muğla Valisi Esengül Civelek, mezun öğrencileri tebrik ederek, yeni yaşantılarında ve iş hayatlarında başarı diledi.
Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar, bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişlik düzeyini, uluslararası saygınlığını, toplumun refah düzeyini yükseltmek için gerekli olan insan kaynağını yetiştiren en önemli kurumların üniversiteler olduğunu belirtti.
Bu yıl 10 bin öğrenciyi mezun ettiklerini anlatan Harmandar, "Bugüne kadar yaklaşık 80 bin öğrencimizi mezun ettik. Üniversitemiz için bu büyük bir başarı. Üniversiteler akademik özgürlüğe sahip devletin önemli kurumlarıdır. Üniversitelerin görevi ülkenin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmaktır." diye konuştu.
- "Gençlerimiz çok okuyup kendini geliştirsin"
Törende, MSKÜ Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan 2 kız çocuğu babası 50 yaşındaki Cengiz Köşnek, çocuklarının ve sınıf arkadaşlarının gururu oldu.
Köşnek, çocuklarının da üniversite eğitimi aldığını belirterek, "Bugün ikinci üniversiteyi bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Amacım çocuklarıma ve gençlere örnek olmak. Gençlerimiz çok okuyup kendini geliştirsin." dedi.
Aynı bölümden mezun olan 50 yaşındaki Mecsup Balaman ise çocuklarından birinin sınıf öğretmeni, diğerinin ise Ege Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu kaydetti.
İkinci kez diploma heyecanı yaşamaktan mutlu olduğunu anlatan Balaman, eğitim hayatında en büyük desteği çocuklarından gördüğünü dile getirdi.
Gençlerin azimli ve hırslı olması gerektiğini vurgulayan Balaman, gelişmiş medeniyetler seviyesine çok okuyarak ve yeniliklere ayak uydurarak çıkılabileceğini bildirdi.
Mezuniyet törenine 7 aylık bebeğiyle katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencisi Selver Gül Yumşak ise mutlu olduğunu belirtti.
Üniversiteyi birincilikle bitiren öğrencilere diploma ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Törende MSKÜ halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.
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