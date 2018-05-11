Azimleriyle çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarına örnek oldular

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) mezun olan 10 bin öğrenci için tören düzenlendi.

MSKÜ Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen tören, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı. Törene katılan Muğla Valisi Esengül Civelek, mezun öğrencileri tebrik ederek, yeni yaşantılarında ve iş hayatlarında başarı diledi.

Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar, bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişlik düzeyini, uluslararası saygınlığını, toplumun refah düzeyini yükseltmek için gerekli olan insan kaynağını yetiştiren en önemli kurumların üniversiteler olduğunu belirtti.

Bu yıl 10 bin öğrenciyi mezun ettiklerini anlatan Harmandar, "Bugüne kadar yaklaşık 80 bin öğrencimizi mezun ettik. Üniversitemiz için bu büyük bir başarı. Üniversiteler akademik özgürlüğe sahip devletin önemli kurumlarıdır. Üniversitelerin görevi ülkenin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmaktır." diye konuştu.

- "Gençlerimiz çok okuyup kendini geliştirsin"

Törende, MSKÜ Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan 2 kız çocuğu babası 50 yaşındaki Cengiz Köşnek, çocuklarının ve sınıf arkadaşlarının gururu oldu.