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Azınlıklara "ibadethane" müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıflar Meclisinin aldığı kararla, Genel Müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz olarak tahsisinin önü açıldı - Karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim'deki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfına 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem: - "Azınlıklarla ilgili müspet manada yaptığımız bütün düzenlemeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı anlamında da olumlu sonuçlar doğuruyor" - İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Zeki Basatemir: - "Alınan kararla çok mutlu olduk. Protokolü imzalarken hem mutluluktan hem de geçmişi düşünüp nostaljiden duygulandım. Kiliseyi 21 yıl önce Hazine'den almış, sevinmiş, 2003'te kaybedince de üzülmüştük. Şimdi çok sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun"

BURCU ÇALIK- Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıflar Meclisinin aldığı kararla, genel müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz olarak tahsisinin önü açıldı.

Karar kapsamında ilk olarak İstanbul Taksim'deki Sacre Coeur (Kutsal Kalp) Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfına 49 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. Ayrıca benzer süreçte Hatay'daki Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfına da Mar Yuhanna Kilisesi'nin bedelsiz tahsisi yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organı Vakıflar Meclisi, geçtiğimiz aylardaki toplantısında azınlık vakıflarını sevindirecek bir karara imza attı.

Bu kapsamda yapılan değişiklikle Vakıflar Yönetmeliği'ne, "Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen ve vakfiyesinde yer alan amaca uygun kullanılan hayrat taşınmazlar ile ibadethane olarak kullanılan taşınmazlardan kullanım bedeli alınmayabilir." ifadesi eklendi.

Böylelikle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan sinagog, kilise, manastır gibi taşınmazların ilgili vakfına bedelsiz olarak tahsis edilebilmesinin önü açıldı. Bedelsiz tahsis, bugüne kadar vakıf camileri için uygulanıyordu.

- "Dış algı anlamında da olumlu sonuçlar doğuracaktır"

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, azınlık vakıflarına ilişkin alınan bu kararın Türkiye'nin Avrupa'daki algısı açısından da önemli olduğuna işaret etti.

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfının söz konusu kiliseyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı bir dava olduğunu ve AİHM'in bu konuda uzlaşılması yönünde bir ara karar aldığını aktaran Ertem, bu uygulamanın söz konusu davayı da sonuçlandırdığını söyledi.

Ertem, "Genel Müdürlüğün yönetimindeki kilise, sinagog gibi taşınmazların azınlıklara bedelsiz olarak tahsis edilebilmesine olanak tanıyan bu karar, AİHM'de devam eden davaya yönelik dış algı anlamında da olumlu sonuçlar doğuracaktır diye umuyoruz. Azınlıklarla ilgili müspet anlamda yaptığımız bütün düzenlemeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı anlamında da olumlu sonuçlar doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Basatemir: "Çok sevinçliyiz"

İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Zeki Basatemir de Sacre Coeur Kilisesi'nin 20 yıla uzanan ihtilaflı bir süreci olduğunu anlattı.

Tüm bu süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğüyle ilişkilerin hep dostane ve yapıcı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Basatemir, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Aslında ömrümün üçte biri bu kilisenin tahsisi ile ilgili sorunları çözmeye çalışmakla geçti. Alınan kararla çok mutlu olduk. Vakıflar Genel Müdürü Sayın Adnan Ertem'e de bir teşekkür yazısı yazdım. Onun, sürecin güzel sonuçlanmasında çok önemli payı var. Protokolü imzalarken hem mutluluktan hem de geçmişi düşünüp nostaljiden duygulandım. Kiliseyi 21 yıl önce Hazineden almış, sevinmiş, 2003'te kaybedince de üzülmüştük. Şimdi çok sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun."

- Sacre Coeur, 1910'da inşa edildi

Süryani Katolik toplumunun İstanbul’da kullandığı Sacre Coeur Kilisesi, 1910 yılında Cizvit rahiplerince inşa edilmişti.

Cizvitlerin Türkiye'den ayrılması sonrasında kilise ve bulunduğu arazi, Hazineye intikal etmişti. 1970'li yılların sonunda Güneydoğu Anadolu'dan gelen Süryani Katolikler, İstanbul'da kiliseleri olmadığı için o dönem harabe halinde olan bu kiliseyi onararak kullanmaya başlamışlardı.

1997'de 99 yıllığına bedelsiz olarak İstanbul Süryani Katolik Kilisesi Vakfı'na tahsis edilen kilise, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hazine arasındaki mahkeme süreciyle karşı karşıya kalmış ve bedelsiz tahsisiyle ilgili problemler ortaya çıkmıştı. Süreç, AİHM'e kadar uzanmıştı.

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