Aziz Kocaoğlu: Devlet, 14 yıldır İzmir'e daha az yatırım yapmayı uygun görmüş

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hükümet tarafından kente yapılan yatırım tutarının 45 milyar TL değil; 13 milyar TL civarında olduğunu söyledi. Kocaoğlu, İzmir'e belediyenin 14 milyar, hükümetin ise 13 milyar TL yatırım yaptığını öne sürerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 14 yıldır İzmir'e ve İzmir halkına, büyükşehir belediyesinden daha az yatırım yapmayı uygun görmüş. Oy yoksa yatırım da yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kocaoğlu, internet üzerinden yayın yapan bir haber sitesinin canlı yayın konuğu oldu. Başkan Kocaoğlu, İzmir'in hükümetten yeterli yatırımı almadığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi bir garip belediyedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise bir devdir. Hükümetin Büyükşehir Belediyesi'nden daha az yatırım yaptığını dünya alem duysun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştirmek için 'şöyle böyle yatırım yapmış' diyen merkezi hükümet, bu kente 45 milyar lira yatırım yaptığını söylüyor. Lafa gelince 45 milyar. Bir sayalım bakalım. Maliye Bakanlığı kayıtlarında var. Merkezi hükümet İzmir'e 13 milyar küsur yatırım yapmıştır, biz de 14 milyar küsur. Önemli değil, ben 1 milyar, 2 milyar aşağıda olabilirdim, zaten olmam lazım. Ben garip bir belediyeyim. Ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 14 yıldır İzmir'e ve İzmir halkına, Büyükşehir Belediyesi'nden daha az yatırım yapmayı uygun görmüş. Konu şu; 'Ey İzmirli, sen bana oy ver, ben sana hizmet edeceğim. Bana oy vermezsen sana hizmet etmeyeceğim'. İzmirli de diyor ki 'Bu zaten memleketin parası. Beni tehdit etme, bana yapacağın görevi lütuf olarak sunma. Ben en önemli illerden biriyim, görevini yap. Ondan sonra oy veririm vermem ama bakış açım daha iyi olur'. Hükümet de diyor ki 'Beni ilgilendirmez, ben patronum'. 15 senedir bu, böyle devam ediyor. Oy yoksa yatırım da yok. Siyasi mantalite olarak sağlıklı mı, doğru mu? Bu tutumuna rağmen İzmir, kendi dinamikleri, belediyelerin, iş adamlarının, meslek odalarının ve hemşerilerimizin katkılarıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen kenti. Kredisi en yüksek kenti. Tarımı biz büyüttük şimdi sanayiye dokunmaya, hizmet sektörüne dokunmaya çalışıyoruz."