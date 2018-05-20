EDİRNE (AA) - Edirne'de Aziz Konstantin ve Elena İsim Bayramı dolayısıyla Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Şehirde ibadete açık bulunan iki kiliseden biri olan ve daha çok kültürel etkinliklerde kullanılan Kirişhane Mahallesi'ndeki Konstanstin ve Elena Kilisesi, Aziz Konstantin ve Elena İsim Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerle doldu.

Sabah saatlerinden itibaren Bulgaristan'dan otobüslerle gelen Bulgar vatandaşlar kilisede toplantı.

Daha sonra Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios tarafından yönetilen ayinin ilk bölümü kilisenin içinde yapıldı.

İlahilerin ve duaların okunduğu ayine daha sonra bahçede devam edildi.

Bahçedeki ayinde ise Amfilohios ve beraberindeki din adamları okudukları duanın ardından katılımcılara ekmek dağıttı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Petkov Valchev, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir günde Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarla birlikte Aziz Konstantin ve Elena İsim Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Kutlamanın 2 yıldır Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen rahipler tarafından yapıldığını vurgulayan Valchev, kutsal günlerde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi'nin ve Bulgaristan'dan gelen vatandaşın katıldığı kilisedeki kutlamalar halk oyunları topluluğunun gösterilerinin ardından sona erdi.

