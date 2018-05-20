HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Aziz Konstantin ve Elena İsim Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Edirne'deki Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde ayin düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Aziz Konstantin ve Elena İsim Bayramı dolayısıyla Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Şehirde ibadete açık bulunan iki kiliseden biri olan ve daha çok kültürel etkinliklerde kullanılan Kirişhane Mahallesi'ndeki Konstanstin ve Elena Kilisesi, Aziz Konstantin ve Elena İsim Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerle doldu.

Sabah saatlerinden itibaren Bulgaristan'dan otobüslerle gelen Bulgar vatandaşlar kilisede toplantı.

Daha sonra Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios tarafından yönetilen ayinin ilk bölümü kilisenin içinde yapıldı.

İlahilerin ve duaların okunduğu ayine daha sonra bahçede devam edildi.

Bahçedeki ayinde ise Amfilohios ve beraberindeki din adamları okudukları duanın ardından katılımcılara ekmek dağıttı.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Petkov Valchev, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir günde Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarla birlikte Aziz Konstantin ve Elena İsim Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Kutlamanın 2 yıldır Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen rahipler tarafından yapıldığını vurgulayan Valchev, kutsal günlerde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theocharidi'nin ve Bulgaristan'dan gelen vatandaşın katıldığı kilisedeki kutlamalar halk oyunları topluluğunun gösterilerinin ardından sona erdi.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Avrupalı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Saraybosna'ya akın ettiAvrupalı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Saraybosna'ya akın etti
Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elena Kilise Konstanstin ve Elena Kilisesi Sveti Konstantin ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.