Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Osmanlı evliyalarından Aziz Mahmud Hüdayi tarafından 400 yıl önce Üsküdar'da kurulan ve 1985'te halkın hizmetine açılan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kavuştuk ramazana, niyetlendik paylaşmaya" çağrısıyla çalışmalarını sürdüren vakıf, 40 ülkede yaklaşık 155 bin kişiye iftar verirken, 35 bin kişiye erzak yardımı yaptı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz'ın koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmalar, bayram boyunca da fitre, fidye ve zekat yardımları ile devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Eryılmaz, toplanan zekat, fitre ve fidye bağışlarını iftar ve erzak paketi yardımları olarak yurt içi ve dışında mazlum, mağdur ve kimsesizlere ulaştırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ramazanın bereketini ve coşkusunu ihtiyaç sahipleri ile paylaşarak onların mutluluklarına ve dualarına ortak olmaya çalıştık. Hayırseverlerin yardımları çocuk, kadın, genç ve yaşlı binlerce Müslüman'ın yarasına merhem oldu. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olarak Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş-Arakan, Burkina Faso, Filistin-Gazze, Gana, Gürcistan, Sudan, Suriye ve Makedonya gibi yaklaşık 40 ülkede iftar çadırları kurarak ortalama 155 bin kişiye ulaştık. Temel gıda yardım ürünlerine ihtiyacı olan ortalama 35 bin kişiye de erzak kumanyası dağıttık. Bu yardımlar dışında vakıf olarak ülkemiz dahil Afrika, Balkanlar ve Orta Asya başta olmak üzere 40 ülkede Kur'an kurslarımız, yetimhanelerimiz, gençlik merkezlerimiz, anaokulu, ilkokul, imam-hatip ve ilahiyat gibi eğitim kurumlarımızla, dar gelirli ailelere eğitim desteğinde bulunuyoruz."

Eryılmaz, bayram boyunca yurt içinden ve dışından bağış yapmak isteyenlerin www.hudayivakfi.org sitesinde yer alan online bağış bölümünden, anlaşmalı banka hesaplarına havale veya EFT yoluyla veya "iftar, fidye, fitre" kelimelerinden birini yazıp 4948'e SMS atarak 20 lira bağışta bulunabileceklerini, gönderilen tek bir mesajın bile oradaki insanların hayatlarını değiştirebileceğini kaydetti.

