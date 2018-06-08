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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Kamerun'a ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 21:25 | Son Güncelleme

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Kamerun'a ramazan yardımı

Kamerun'da da faaliyet gösteren Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında ülkenin dört bir yanındaki muhtaç kişilere yardım ediyor.

Vakfın Kamerun'daki partneri Kamerun Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ACAMAS) Başkanı Halit Yasir Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Yaounde ile Douala, Bertoua, Foumbot, N’Gaoundere ve Maroua şehirlerinde gıda dağıtımı yaptıklarını ve iftar sofraları kurduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi yerel halk ve özellikle Nijerya ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nden mülteci olarak gelenlerin aralarında bulunduğu 10 binden fazla kişiye gıda ulaştırdıklarını ifade eden Özoğul, özellikle Boko Haram terörü tehdidi altında bulunan ve açlık tehlikesi yaşayan bölgelere de yardım götürdüklerini kaydetti.

Özoğul, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın 2009 yılından bu yana ACAMAS partnerliğinde ülkede eğitim, insani yardım ve basın yayın hizmetlerinde bulunduğunu, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Yardımlardan yararlanan Kamerunlular, Türkiye ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına bu yıl da kendilerini unutmadıkları için teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Ramazan yardım

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