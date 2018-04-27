Aziz Sancar'dan dikkat çeken sözler: Türkleri kimse insandan saymıyor

Konferans vermek üzere Kuzey Kıbrıs'a giden Aziz Sancar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde konuştu.
Sancar “Siyasetçi değilim, ama KKTC’nin her Türk’ün kalbinde özel bir yeri var. Ben Türküm ve benim şöyle bir düşüncem var. Biz Türkleri kimse insandan saymıyor, ancak bizler insandan saydıracağız” dedi.
Sancar, ayrıca bilimin ülkelerin kalkınması ve bekası için en temel unsur olduğunu belirterek, Kıbrıs'ın kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel tarafından Prof. Dr. Aziz Sancar’a 'Altın Anahtar ve Onur Ödülü' takdim edildi.
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