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Aziz Sancar'dan dikkat çeken sözler: Türkleri kimse insandan saymıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Biz Türkleri kimse insandan saymıyor, ancak bizler insandan saydıracağız" dedi.

Aziz Sancar'dan dikkat çeken sözler: Türkleri kimse insandan saymıyor

Konferans vermek üzere Kuzey Kıbrıs'a giden Aziz Sancar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde konuştu.

Sancar “Siyasetçi değilim, ama KKTC’nin her Türk’ün kalbinde özel bir yeri var. Ben Türküm ve benim şöyle bir düşüncem var. Biz Türkleri kimse insandan saymıyor, ancak bizler insandan saydıracağız” dedi.

Sancar, ayrıca bilimin ülkelerin kalkınması ve bekası için en temel unsur olduğunu belirterek, Kıbrıs'ın kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel tarafından Prof. Dr. Aziz Sancar’a 'Altın Anahtar ve Onur Ödülü' takdim edildi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Türklerin başarılarını gavurlar çekemiyor da ondan böyle davranıyorlar.Türk milleti olmasa onlar kendi kazdıkları kuyuda boğulup giderlerdi yatıp kalkıp dua etsinler Dünya iyi niyetle bir arada duruyorsa bunun en büyük sebebi Türklerin arabulucu,yardımsever ve kucaklayıcı olmasına borçlulardır...
sahtekar oldukca, dürüst olmadıkça tabi ki insandan saymazlar, saymasınlar da zaten
muhalefetin yerinde olsam Aziz sancarı veya İlber ortaylıyı cumhurbaşkanı adayı yapardım.
Aziz Sancar Türklerin gözünde çok büyük yerin var seni sevmeyen ölsün.
Aziz Sancar Türk lerin gözünde çok büyük yerin var seni sevmeyen ölsün.
işte gerçek kürt vatanını milletini ecdadını seven,ölene kadar Türküz hepimiz,türklüğün ne demek olduğunu anlamayanlara gelsin
YAKINDA MITINGLERDE AZIZ BEY REISICUMHUR IKI CIFT LAFI OLUR SIZE DIYE DUSUNUYORUM. EYYYY AZIZ SANCAR, NE DEMEK TURK SAYMIYORLAR DIYE
sayın hocam kuyruk acıları var.matematiği fiziği edebiyatı tıbbı astronomiyi bizden öğrendiler
Merak etmeyin Kktc’de de biz Türk öğrenciler olarak insan yerine koyulmuyoruz. Hastaye muayene olmaya gittiğimizde, siz yabancı uyruklusunuz 60tl para ödemeniz gerekli deniyor. Ev kiraları stg ile alınıyor ve ödemeler 6 aylık. Yavru Vatan diye seviyorsunuz ama bir de sokağa inmelisiniz. Varlığımıza düşman o kadar çok Kıbrıs’lı var kii... Kıbrıs Türkü demiyorum; diyemiyorum.
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