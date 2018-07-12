Aziz Sancar'ın adı caddeye verildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki 27 Mayıs Caddesi'ne Türkiye'nin Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi.
Küçükçekmece Belediyesi, 25 Kasım 2016'da aldığı kararla ilçede mükerrer olduğunu tespit ettiği "27 Mayıs Caddesi'nin" adını değiştirdi.
Caddeye, 2015 yılında Nobel Kimya ödülünü alan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi. İsim değişikliğine ilişkin ilçe belediyesi tarafından alınan karar mevzuat gereği değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gönderildi.
İBB Meclisi'nin oturumunda değişiklik kararı gündeme alındı.
Konuya ilişkin Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda, darbeyi çağrıştırdığı için "27 Mayıs Caddesi" isminin "Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi" olarak değiştirilmesi uygun bulundu.
Karar Meclis'te oy birliği ile kabul edildi.
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