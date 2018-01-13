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Aziz Yıldırım, Antalya'da pota açtı

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 25 dakika önce

- Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota Projesi" kapsamında Serik ilçesindeki Tekeli İlkokulu'nda yaptırılan potanın açılış törenine katıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekibin hazırlık maçı için geldiği Antalya'da pota açılışı yaptı.

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota Projesi" kapsamında Serik ilçesindeki Tekeli İlkokulu'nda yaptırılan potanın açılış törenine katıldı.

Yağış nedeniyle salonda gerçekleştirilen açılış törenine, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Mithat Yenigün, Önder Fırat ile öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Mithat Yenigün, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Herhalde yakında bunun parolasını 6 bin 907 olarak anons edeceğiz. Ancak bu şekilde kalmamalı. Futbol başta olmak üzere bütün branşlarda başarılı olmak bizim hedefimiz. Bunları da sizinle sağlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tören kesilen kurdeleyle sona erdi.

(AA)

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