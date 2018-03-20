Aziz Yıldırım Biga’ya geliyor

Çanakkale’nin Biga ilçesine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım geliyor.
Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan yaptığı açıklamada, "Daha önce 2003 yılında Biga Fenerbahçeliler Derneği’nin lokal açılışında ilçemize gelen Aziz Yıldırım 21 Mart Çarşamba günü Saat:13.00’da Biga’da olacak. Fenerbahçe Spor Kulübünün 1907 Okula, 1907 Pota projesi kapsamında Bigalı hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan basketbol potaları ilk olarak Sakarya, Dumlupınar, Cumhuriyet, İdriskoru ve Yeniçiftlik okullarına konacak. Biga’da potaların açılışları, Yeniçiftlik İlk ve Orta Okulu’nda ki Selçuk Yula okuma odası, Biga’da ki Serkan Acar Çocuk Parkı, Bahçeli Köyü’nde ki bin fidanlık Biga Fenerbahçe Ormanı, Dernek ziyareti ile Bigalı Şehitler Çeşmesi’nin açılışı gerçekleşecek. Biga Fenerbahçeliler Derneği Üyeleri ve Bigalılarla bir araya gelecek olan Aziz Yıldırım daha sonra Biga’dan ayrılacak" diye konuştu.
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