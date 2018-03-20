HABER

Aziz Yıldırım Biga’ya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 13:32 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım geliyor.Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan yaptığı açıklamada, "Daha önce 2003 yılında Biga Fenerbahçeliler Derneği’nin lokal açılışında ilçemize gelen Aziz Yıldırım 21 Mart Çarşamba günü Saat:13.00’da Biga’da olacak.

Çanakkale’nin Biga ilçesine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım geliyor.
Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan yaptığı açıklamada, "Daha önce 2003 yılında Biga Fenerbahçeliler Derneği’nin lokal açılışında ilçemize gelen Aziz Yıldırım 21 Mart Çarşamba günü Saat:13.00’da Biga’da olacak. Fenerbahçe Spor Kulübünün 1907 Okula, 1907 Pota projesi kapsamında Bigalı hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan basketbol potaları ilk olarak Sakarya, Dumlupınar, Cumhuriyet, İdriskoru ve Yeniçiftlik okullarına konacak. Biga’da potaların açılışları, Yeniçiftlik İlk ve Orta Okulu’nda ki Selçuk Yula okuma odası, Biga’da ki Serkan Acar Çocuk Parkı, Bahçeli Köyü’nde ki bin fidanlık Biga Fenerbahçe Ormanı, Dernek ziyareti ile Bigalı Şehitler Çeşmesi’nin açılışı gerçekleşecek. Biga Fenerbahçeliler Derneği Üyeleri ve Bigalılarla bir araya gelecek olan Aziz Yıldırım daha sonra Biga’dan ayrılacak" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Şırnak merkezli PKK operasyonu: 76 gözaltı

Şırnak merkezli PKK operasyonu: 76 gözaltı

Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplarda dikkat çeken ayrıntı

Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplarda dikkat çeken ayrıntı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Erdoğan Akar'ı kabul edecek

Erdoğan Akar'ı kabul edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.