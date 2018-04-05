Aziz Yıldırım, Diyarbakır'da (2)

YILDIRIM: 9 MAYIS'TA DİYARBAKIR'DA KUPAYI KALDIRACAĞIZ Diyarbekirspor'un daveti üzerine geldiği memleketi Diyarbakır'da, Soğanlı köyündeki okulun pota açılışına katılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, köyde Fenerbahçe marşıyla karşılandı. '1907 okulda 1907 pota' projesi kapsamında Soğanlı İlkokulu'nda 2 potanın açılışını yapan Başkan Yıldırım, bu projede amaçlarını çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu ifade ederek, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı kazanacaklarını söyledi. Yıldırım, "Fenerbahçe Gençlik ve Çocuk Kulübü'nün 1907 okulda 1907 pota projesi kapsamında Soğanlı köyüne geldik. Diyarbakır'da 280 adet pota daha yapacağız. Çocuklarımızı spora yönlendirmek ve bu sporu yaparken kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bu projeyi Türkiye çapında ulaştırmaya çalıştık. Bugüne kadar 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. Bu projeye destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Diyarbakır benim memleketim. Kısa sürede potaları getireceğiz. 9 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalini Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kazanıp burada kupayı da kaldırız"dedi. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Soğanlı köyü yolunda Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Yolun bazı noktalarında jandarma ekipleri önlem alırken, bazı tepelere de ağır silahlı güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Soğanlı köyündeki açılış programı süresince jandarmaya ait drone havada gezdiği görüldü.
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