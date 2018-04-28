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Aziz Yıldırım Konya'daki taraftar derneğinin gecesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 00:42 | Son Güncelleme

Konya Fenerbahçeliler Derneğince düzenlenen, Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Ruhumuz Bir" adlı etkinlikte sanatçı Sibel Can da konser verdi - Aziz Yıldırım, Sibel Can'a Fenerbahçe forması hediye etti

Konya Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği etkinliğe katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sanatçı Sibel Can'a Fenerbahçe forması armağan etti.

Dedeman Otel'de lösemili çocuklar yararına düzenlenen "Ruhumuz Bir" isimli programda konuşan Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan, "Fenerbahçeli ​​olmak bir sevdadır." dedi.

Aziz Yıldırım'ın ülke sevgisiyle birlikte Fenerbahçe sevdasını örnek olacak şekilde taşıdığını anlatan Kaşdoğan, "Başkanın sevdası yeni değil 3 Temmuz FETÖ terör örgütü süreciyle başlayan süreçte başkanımızın dik duruşu, bir yıl özgürlüğünden ödün vererek hapse girdi. Devamında peşinden gelen 15 Temmuz süreci, tabii bu süreç devam ediyor, hala bazen uğraşıyorlar. Şimdi önümüzde bir kongre var. Bizim önümüzdeki kongrede desteğimiz, ülke için bedel ödemiş olan başkanımız Aziz Yıldırım'a olacaktır." diye konuştu.

Sunuculuğunu Yavuz Seçkin'in yaptığı programda daha sonra üzerinde futbolcuların imzası bulunan formalar, geliri Konya'da yaşayan lösemili çocuklara verilmek üzere katılımcılara açık artırmayla satıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, etkinliğe, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, ​​bu andan itibaren katıldı.

- "Sunucu Yavuz Seçkin'e teşekkür etmiyorum"

Sibel Can'ın konserinin ardından kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, sanatçıya, üzerinde futbolcuların imzasının bulunduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Yıldırım, organizasyonda emeği geçen Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan ve ekibine teşekkür ederken, sunucu Yavuz Seçkin ile de "Yavuz'a teşekkür etmiyorum beni taklit ediyor, bu işten kazandığından bana pay vermiyor." diyerek şakalaştı.

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