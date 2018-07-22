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Aziziye Köyü 18. Kültür Sanat ve Yayla Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak: - "Yörük demek Türk kültürü, özünü yaşayan, aslını inkar etmeyen, öz değerleriyle barışık insan demektir. Yörük demek ülkesine sevdalı, özü sözü bir olan insan demektir"

Burdur'da 18. Geleneksel Kültür Sanat ve Yayla Şenliği yapıldı.

Merkeze bağlı Aziziye köyünün bin 800 metre yükseklikte bulunan Elma Çukuru Yaylası'nda düzenlenen şenliğe, sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan vatandaşlar şenlik alanı doldurdu.

Gıda ve kıyafet stantları da kurulan şenlik alanında yöre halkı çadırlarını kurdu.

Yöreye özgü türküler çalınıp oyunlar oynanan şenliğe farklı ülkelerden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne eğitim görmeye gelen 20 öğrenci de katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlik alanında çocuklar, deve ve eşek gibi hayvanlara ilgi gösterdi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, etkilikte yaptığı konuşmada, şenliklerin bir bahane olduğunu, asıl olanın birliği, bütünlüğü böyle günlerde pekiştirmek olduğunu söyledi.

Yörük kültürünün vatandaşları öz değerleriyle buluşturduğunu ifade eden Şıldak, Teke Yöresi'nin kültürel zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

"Gün birlik beraberlik günüdür." diyen Şıldak, şunları kaydetti:

"Yörük demek Türk kültürü, özünü yaşayan, aslını inkar etmeyen, öz değerleriyle barışık insan demektir. Yörük demek ülkesine sevdalı, özü sözü bir olan insan demektir. Bizler bin yıl önce bu coğrafyaya adım attığımızda bir ülke edindik. Ülke aslında bir coğrafya parçasıdır. Biz Anadolu'ya vatan dedik, ülkeyle vatan farklı kavramlardır. Bizim için burası vatandır. Çünkü bu al bayrak, şehit kanlarıyla sulanmış bir toprağın üstünde dalgalanmaktadır. İşte bir toprağı vatan yapan değerler bugün burada yaşatılmaktadır."

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Aziziye köyünde düzenlenen şenliğin önemli yörük şenliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Birliğimizi, beraberliğimizi her zaman olduğu gibi muhafaza ederek Türkiyemizin dünyanın sayılı güçlü devletleri arasına girmesi için herkes görevini en iyi şekilde yapacak." diye konuştu.

Yörük İlbeyi Mehmet Cadıl da bu etkinlikle birlik ve beraberliği yaşattıklarını dile getirerek şenliğin hayırlı olmasını temenni etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aziziye köyü Burdur yörük şenliği

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