HABER

Azmedip okudu, müftü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde pazarcı babanın 3 çocuğundan biri olan, maddi imkansızlık nedeniyle ilkokulun ardından eğitimine ara veren Beytullah Sezgin (37), ortaokul ve liseyi dışarıdan okuyup, üniversiteyi bitirdi, son olarak yüksek lisansa başladı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde pazarcı babanın 3 çocuğundan biri olan, maddi imkansızlık nedeniyle ilkokulun ardından eğitimine ara veren Beytullah Sezgin (37), ortaokul ve liseyi dışarıdan okuyup, üniversiteyi bitirdi, son olarak yüksek lisansa başladı. Kitap okumayı çok sevdiğine vurgu yapan Sezgin, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında açılan sınavı kazanarak Iğdır'ın Tuzluca İlçe Müftülüğü'ne atandı. İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde 5 sene ilkokulda okuduktan sonra diplomasını alan evli ve 3 çocuk babası Beytullah Sezgin, maddi imkansızlıklar yüzünden eğitime ara verdi. Kitap okumayı seven Sezgin, 8 yıl sonra, eğitimine devam etti. 2002 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra ortaokulu ve liseyi dışarıdan okuyarak tamamlayan Sezgin, sonrasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. Mezun olarak 'imamlık yeterlilik belgesi' alan Sezgin, 2011 yılında Aydın'da bir camide imam olarak görev yaptı. Eğitimine de devam eden Sezgin, 3 yılda da Konya'daki Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ni bitirdi. Son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Bölümü'nde yüksek lisansa başlayan Sezgin, bunu da tamamlamak için gün sayıyor. BAŞARISININ SIRRI KİTAP OKUMAK Pazarcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan babası İrfan Sezgin'in üzerindeki emeklerinin çok büyük olduğunu belirten Sezgin, "Çok sevdiğim için, sürekli kitap okurdum. Günde 300-500 sayfa kitap okuduğum günler olurdu. Bu kitap okumaların benim hayatımda çok önemli bir katkısı oldu. Girdiğim sınavların tamamında çok başarılı olmamın en büyük etkeni kitap okumamdır" dedi. 'HER SINAVDA İLK SIRALARDA YER ALDIM' Girdiği her sınavda ya birinci, ya da ikinci olduğuna vurgu yapan Sezgin, "2013 yılına kadar imamlık yaptım. Daha sonra müftü olabilmek için üç yıllık bir eğitimi kazanıp, Konya Selçuk Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi'nde tamamladıktan sonra Muğla Kavaklıdere ilçesine vaiz olarak atandım. Akabinde, 15 ay da müftü vekilliği görevi yaptım. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında açılan ilçe müftülüğü sınavını da kazanarak, Iğdır'ın Tuzluca İlçe Müftülüğü'ne atandım. Göreve başlayacağım. Memleketimizin her yanını görev yeri bilerek görevimizi yapacağız. Sadece okulda eğitimin değil, okula gitmeden de okuyarak bir yerlere gelineceğini bir göstergesi oldum. Herkese tavsiye ederim" dedi.

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Beşiktaş'ta seyir halindeki otobüste yangınBeşiktaş'ta seyir halindeki otobüste yangın
Bayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 15 bini aştıBayram için ülkesine giden Suriyeli sayısı 15 bini aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Muharrem İnce: Yarın çok geç olabilir!

Muharrem İnce: Yarın çok geç olabilir!

Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!

Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!

Ünlü yalıda dayak rezaleti!

Ünlü yalıda dayak rezaleti!

Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.