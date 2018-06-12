FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da hamile eşleriyle gebe bilgilendirme eğitimlerine katılan baba adaylarına uygulamalı olarak bebek yıkama, bez değiştirme gibi eğitimler veriliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binasında anne adaylarına, 4 hafta süren gebe bilgilendirme kursları veriliyor. Baba adayları da son hafta eğitime katılarak, eşleriyle doğum öncesi, doğum sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda eğitim görüyor. Uygulamalı eğitimlerin verildiği kurslarda babaların oyuncak bebeklere banyo yaptırıp bezlerini değiştirmeleri renkli görüntüler oluşturuyor. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun bir bölümüne babaların da katılmasının önem taşıdığını söyledi. Eğitim ile baba adaylarının, anne adaylarının mutlu ama sıkıntılı anlarında yanlarında olmasını, sürece katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Oruç, "Bebek doğduktan sonraki ilk dönemlerde babalarımıza bebek bakımı, anneye psikolojik destek gibi eğitimler veriyoruz. Bu sürecin sadece anneleri değil, babaları da ilgilendirdiğini düşünüyoruz." dedi.

Eğitimlerle anne ve babaları bilinçlendirmek istediklerine işaret eden Oruç, gebelik sürecinde annenin yaşadığı fiziksel ve psikolojik değişiklikleri eşlerin birlikte atlatmalarını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Gebelikte yaşanan sıkıntıların eşle paylaşılması halinde çözümünün daha kolay olacağına dikkati çeken Oruç, "Eğitimlerde doğum sürecinin nasıl daha iyi olabileceği anlatılıyor. Buradaki amaçlardan biri de normal doğumun yaygınlaştırılması." ifadesini kullandı. Muhammet Ali Oruç, doğumun bireysel değil eşin desteğiyle gerçekleşebilecek bir şey olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: "Doğum sürecini bilmesi, fiziksel ve ruhsal değişiklikleri görmüş olması, eşine destek vermesi çok önemli. Doğumdan sonra babalar yeni bir bireyle tanışıyor. Nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Bebek bakımı, altının değiştirilmesi, temizliğinin yapılması, hijyeninin sağlanması sadece annelerin görevi değildir. Babayla birlikte olabilecek bir şeydir. Böylece babalar hem annelere yardım edecekler hem de bundan sonraki süreçte yeni bireyin sıkıntılı ve mutlu anlarını eşleriyle birlikte yaşayacaklardır."

Doğum sonrası eğitiminden geçen babanın bebeğin ihtiyaçlarını daha iyi bildiği için annenin de rahat edeceğini aktaran Oruç, bu sayede annenin hayata daha kolay adapte olabileceğini kaydetti. - "Eşimi biraz zorla getirdim ama o da şimdi memnun" Baba adayı Caner Saka ise eğitimlere katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Eğitimlerde öncelikle eşimizin yanında olmayı öğrendik. Bebeğimize nasıl davranacağımızı kavradık. Eşime elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Yeri gelecek altını değiştireceğim, yeri gelecek mamasını yapacağım. Baba olmakla olmuyor her şey. Eşim ne yapıyorsa ben de onun yanında olup destek vereceğim." diye konuştu. Anne adayı Merve Saka da eğitimleri çok yararlı bulduğunu belirterek, "Bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Eşimi biraz zorla getirdim ama eğitime katıldığı için o da şimdi memnun. Bana çok destek oluyor, bundan sonra da olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Eğitime katılan Aytekin Akkuş, ikinci bebeklerini beklediklerini ifade ederek, "Eşime her yönüyle destek olmaya çalışıyorum. Eğitimlerde bebeğin nasıl yıkanacağı, bez takıp çıkarma, bebeğin gazını nasıl alabiliriz, nasıl masaj yapabiliriz, doğru yöntemleri öğrendik." dedi.