Baba ile kızını trafik kazası ayırdı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki öğrenci öldü, babası yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Özbek (55) yönetimindeki 66 NG 558 plakalı otomobil, Sorgun’a bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile kızı Esra Özbek (18), 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esra Özbek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın yarın Yozgat merkezde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) gireceği, geç kalma endişesiyle bir gün önce babasıyla Sarıkaya ilçesinden kent merkezine doğru yola çıktıkları ve geceyi akrabalarında geçirmeyi planladıkları öğrenildi.
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