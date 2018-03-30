Baba, kızını ve 2 arkadaşını tabancayla yaraladı

Malatya'da bir baba, kızı ve yanındaki 2 arkadaşını tabancayla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, E.K, Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde, kızı P.K. ve yanında arkadaşları M. N. (31) ve Şafak S. (36) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, tabancayla ateş ederek kızı ve arkadaşlarını yaraladı.
112 acil servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E.K'yi gözaltına aldı.
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