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"Baba-oğul dünyanın en keyifli seçim süreçlerinden birini yaşıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu ve AK Parti Elazığ milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar: - "Bundan önce babamın bütün seçimlerinde yanındaydım, ona destek oluyordum. Bir bayrak devir teslimi oldu. Baba-oğul dünyanın en keyifli seçim süreçlerinden birini yaşıyoruz. Alt sokakta babam bir kahve toplantısı, üst sokakta ben bir kahve toplantısı yapıyorum"

ELAZIĞ (AA) - Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu ve AK Parti Elazığ milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar, "Bundan önce babamın bütün seçimlerinde yanındaydım, ona destek oluyordum. Bir bayrak devir teslimi oldu. Baba-oğul dünyanın en keyifli seçim süreçlerinden birini yaşıyoruz. Alt sokakta babam bir kahve toplantısı, üst sokakta ben bir kahve toplantısı yapıyorum." dedi.

Siyasette babasından devraldığı bayrağı AK Parti'de sürdürmek isteyen Zülfü Tolga Ağar, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin çalışmalarını Elazığ'da sürdürüyor.

Ağar'a seçim çalışmalarında babası Mehmet Ağar da destek veriyor.

Bu kapsamda Vahi Fahribey, Ulukent ve Kırklar mahallelerindeki vatandaşlarla görüşen Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasete atılma fikrinin 17-25 Aralık olaylarından sonra ülkenin üzerinde oynanmak istenen oyunları fark etmesiyle oluştuğunu söyledi.

- "Elazığ zaten ikimizi birden kucaklamış durumda"

AK Parti'nin yanında yer almaya karar verdiğini ifade eden Ağar, bu süreçten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için onun mitinglerine katıldığını belirtti.

"Mitinglerde Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleye dinleye dünya görüşlerimizin, siyasi görüşlerimizin uyuştuğunu gördüm ve akabinde de AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı üyesi oldum ve siyaset benim için başlamış oldu." diyen Ağar, siyasette AK Parti çatısı altında yer aldıktan sonra memleketi Elazığ'dan AK Parti milletvekili adayı olduğunu anlattı.

Ağar, "27. Dönem Milletvekili" sıfatıyla memleketi Elazığ'a ve ülkesine hizmet etmek istediğini dile getirerek, "Bundan önce ben babamın bütün seçimlerinde yanındaydım, ona destek oluyordum. Bir bayrak devir teslimi oldu. Baba-oğul dünyanın en keyifli seçim süreçlerinden birini yaşıyoruz. Alt sokakta babam bir kahve toplantısı yapıyor, üst sokakta ben bir kahve toplantısı yapıyorum. Seçim çalışmalarımız çok keyifli geçiyor. Elazığ zaten ikimizi birden kucaklamış durumda, kendi memleketimiz kendi hemşehrilerimiz." ifadesini kullandı.

- "Bu seçimi AK Parti olarak başlattık, bu sistemi biz getiriyoruz"

Ağar, çok yoğun bir seçim kampanyası yürüttüklerini, mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe dolaşarak AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı hizmetleri anlattıklarını, vatandaşların sıkıntısını dinlediklerini belirtti.

Bu seçimin ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine de değinen Zülfü Tolga Ağar, şöyle konuştu:

"Bürokrasi ve vesayetin tamamen ortadan kaldırıldığı, halka tamamen inildiği, birebir temas kurulduğu ve hizmetlerin çok hızlı bir şekilde yürütüleceği yeni bir sistemdir. Vatandaşlarımızdan işin ehli olan, 16 senedir ak kadrolarla yaptığı hizmetlerle Türkiye'ye ve dünyaya kendini kat ve kat kanıtlamış olan sayın Cumhurbaşkanımızı seçmelerini istiyorum ve teveccüh göstereceklerine inanıyorum. Çünkü bu sistem acemi ellerin eline teslim edilemeyecek kadar önemli bir sistem. Türkiye'nin kalkınma atağının başlayacağı, bizlerin de buna destek olacağı, hepimizin daha hızlı daha müreffeh, daha zengin bir Türkiye'ye sahip olacağı sistemin başlangıcının olduğu seçimdir bu."
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- "Terörle mücadelede başarılı operasyonlar yürütüyoruz"

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede son 35 yılın en başarılı operasyonlarını yürüttüğüne dikkati çeken Ağar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hizmetine sunulan yerli ve milli İHA, Altay Tankı, Atak Helikopteri ve fırtına obüsleri gibi silah, teçhizat, araç ve gereçlerin bu operasyonların başarısını arttırdığını vurguladı.

Ağar, "Artık kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz. Biz masada yumruğumuzu vurmak istemiyoruz ama masada bizim kabul etmediğimiz hiçbir şeyin kabul edilemeyeceği yeni bir Türkiye var." diye konuştu.

Millet İttifakı'na da değinen Ağar, "Hiçbir fikri ve siyasi temeli olmayan, sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan etmek için kurulmuş bir ittifak var. Türkiye'ye yönelik kendi seçim beyannamelerinde ne FETÖ'ye, ne de teröre karşı en ufak bir şey göremedik. Bundan dolayı herhangi bir teveccüh göreceklerini de zannetmiyorum." dedi.

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ak parti Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Elazığ Zülfü Tolga Ağar

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