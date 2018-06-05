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Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta iddiaya göre; 36 yaşındaki Tamer Ç. bir genç kızı telefondan taciz etti. Olayı duyan baba tacizciyle lokantada karşılaşınca olanlar oldu. Silahını ateşleyen baba Tamer Ç.'yi yaraladı. Silah sesine koşup geler vatandaşlar da yaralı adamı lince kalkıştı

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki bir lokantanın önünden geçen Kadir I. (46), burada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı.

HEM TACİZ HEM HAKARET!

Kadir I., kızını taciz etmemesini istediği Tamer Ç'yi kendisine hakaret etmesi üzerine silahla yaraladı.

Bu sırada olayı duyan vatandaşlar da iş yerine girip genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen Tamer Ç.'yi linç etmek istedi.

POLİS KALABALIĞI ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi sevk edildi. İş yerinin etrafında toplanan yüzlerce vatandaş, polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Yaralanan Tamer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kadir I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


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istismar Kahramanmaraş dulkadiroğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nedir bu taciz işi ... giderek yaygınlaşıyor...
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