Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki bir lokantanın önünden geçen Kadir I. (46), burada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı.
HEM TACİZ HEM HAKARET!
Kadir I., kızını taciz etmemesini istediği Tamer Ç'yi kendisine hakaret etmesi üzerine silahla yaraladı.
Bu sırada olayı duyan vatandaşlar da iş yerine girip genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen Tamer Ç.'yi linç etmek istedi.
POLİS KALABALIĞI ZOR SAKİNLEŞTİRDİ
Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi sevk edildi. İş yerinin etrafında toplanan yüzlerce vatandaş, polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Yaralanan Tamer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kadir I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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