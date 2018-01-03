Baba ve iki kızının cesedinin bulunması

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Maltepe'de cinnet getiren babanın iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokağı'nda, evlilik problemleri nedeniyle eşinden ayrı yaşayan Dilek Yardım'ın, çocukları 4 yaşındaki Elif ve 3 yaşındaki Hira'yı polis nezaretinde babaları Ali Yardım'a teslim ettiği belirtildi.
Baba Yardım'ın, evde alkol aldıktan sonra eşini araması ve telefonda tartışmaları neticesinde cinnet geçirerek evdeki pompalı tüfekle iki çocuğuna ateş ettiği ve ardından aynı tüfekle intihar ettiği bilgisi verilen açıklamada, olayda baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiği kaydedildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
(AA)
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