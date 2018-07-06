HABER

Baba ve iki kızının gölette boğulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 15:19 | Son Güncelleme

Hatay'ın Altınözü ilçesinde baraj göletinde hayatını kaybeden baba ve iki üvey kızının cenazeleri toprağa verildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde baraj göletinde boğulan baba ile iki üvey kızının cenazeleri defnedildi.

Yarseli Barajı'nda dün kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışırken boğulan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ın (12) Hatay Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Baba Korkmaz'ın cenazesi Yarseli Mahallesi, iki kardeşin cenazeleri ise Boynuyoğun Mahallesi mezarlıklarında kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi.

Defin sırasında anne Aysel Korkmaz ve yakınları, sağlık ekiplerinin yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

Safiye ve Emine Aslan'ın öz babalarının 5 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz ve üvey kızları dün baraj göletinde kaybolmuş, arama çalışmaları sonucu sabaha karşı cesetleri bulunmuştu.

PARTNERBagajdan CD aktıBagajdan CD aktı
Boğaz'ın incisi ineklere kaldıBoğaz'ın incisi ineklere kaldı
Dedektör köpeklerle başarı belgelerini aldılarDedektör köpeklerle başarı belgelerini aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma cenaze hatay

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı

Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.