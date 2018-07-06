Baba ve iki kızının gölette boğulması

Hatay'ın Altınözü ilçesinde baraj göletinde boğulan baba ile iki üvey kızının cenazeleri defnedildi.

Yarseli Barajı'nda dün kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışırken boğulan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ın (12) Hatay Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Baba Korkmaz'ın cenazesi Yarseli Mahallesi, iki kardeşin cenazeleri ise Boynuyoğun Mahallesi mezarlıklarında kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi.

Defin sırasında anne Aysel Korkmaz ve yakınları, sağlık ekiplerinin yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

Safiye ve Emine Aslan'ın öz babalarının 5 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz ve üvey kızları dün baraj göletinde kaybolmuş, arama çalışmaları sonucu sabaha karşı cesetleri bulunmuştu.

