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Baba ve oğlu aynı gün defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen ile ertesi gün trafik kazasında ölen babasının cenazeleri aynı gün toprağa verildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen ile ertesi gün bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden babasının cenazeleri aynı gün defnedildi.

Aksaz köyünde ikamet eden bir süredir beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde tedavi gören 2 çocuk babası emekli öğretmen Osman Yalçın (59), dün hayatını kaybetti.

Dün akşam evinde taziyeleri kabul eden Yalçın'ın babası Mehmet Yalçın (84), yatsı namazını kılmak için Aksaz Camisi'ne gitmek üzere evden ayrıldı. Simav-Sındırgı karayolundan yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpıp ağır yaraladığı Yalçın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlunun cenazeleri Aksaz Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

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baba Kütahya oğul simav

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